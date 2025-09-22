نقابة الصحفيين: 9 اعتداءات على الصحفيين خلال أوت 2025

أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، أن وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية سجلت خلال شهر أوت 2025، 9 اعتداءات من أصل 13 إشعاراً بحالة وردت عليها.



تفاصيل الاعتداءات



توصيات النقابة



* شملت الاعتداءاتيمثلون(4 إذاعات، موقعين إلكترونيين، قناة تلفزيونية).* توزعت بين:أما الجهات المسؤولة، فتراوحت بين:* إدارات مؤسسات إعلامية (* أمنيّين (* إعلاميين (* محتجين (* مكلفين بالاتصال ().* دعت النقابةإلى مراجعة قرارات إنهاء إلحاق موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة، وتفعيل دور الهيئة، واستكمال النصوص المنظمة لعمل المكلفين بالنفاذ إلى المعلومات داخل الإدارات والمنشآت العمومية.* طالبت بمراجعةومواءمتها مع احتياجات وسائل الإعلام، عبر وضع آليات واضحة وآجال معقولة للاستجابة للطلبات.* جددت دعوتها إلىلتفعيل الاتفاقية الثنائية مع النقابة وتعميم نشرة توعوية بمقتضيات مدونة السلوك الخاصة بأعوانها في التعامل مع الإعلام.* كما أوصتبوقف التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف الأخبار، وضمان المساواة وحرية التعبير عند استضافة مختلف الأطراف.