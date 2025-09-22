Babnet   Latest update 11:43 Tunis

نقابة الصحفيين: 9 اعتداءات على الصحفيين خلال أوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61b767011c3f63.62565840_enjokpghqlimf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 11:08 قراءة: 1 د, 1 ث
      
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، أن وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية سجلت خلال شهر أوت 2025، 9 اعتداءات من أصل 13 إشعاراً بحالة وردت عليها.

تفاصيل الاعتداءات


* شملت الاعتداءات 8 صحفيين يمثلون 7 مؤسسات إعلامية تونسية (4 إذاعات، موقعين إلكترونيين، قناة تلفزيونية).

* توزعت بين:

* 3 حالات مضايقة
* حالتا حجب معلومات
* حالة احتجاز تعسفي
* حالة اعتداء لفظي
* حالة صنصرة
* حالة منع من العمل

أما الجهات المسؤولة، فتراوحت بين:

* إدارات مؤسسات إعلامية (3 مناسبات)
* أمنيّين (مرتان)
* إعلاميين (مرتان)
* محتجين (مرة واحدة)
* مكلفين بالاتصال (مرة واحدة).

توصيات النقابة

* دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرارات إنهاء إلحاق موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة، وتفعيل دور الهيئة، واستكمال النصوص المنظمة لعمل المكلفين بالنفاذ إلى المعلومات داخل الإدارات والمنشآت العمومية.
* طالبت بمراجعة السياسة الاتصالية للوزارات ومواءمتها مع احتياجات وسائل الإعلام، عبر وضع آليات واضحة وآجال معقولة للاستجابة للطلبات.
* جددت دعوتها إلى وزارة الداخلية لتفعيل الاتفاقية الثنائية مع النقابة وتعميم نشرة توعوية بمقتضيات مدونة السلوك الخاصة بأعوانها في التعامل مع الإعلام.
* كما أوصت إدارات المؤسسات الإعلامية بوقف التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف الأخبار، وضمان المساواة وحرية التعبير عند استضافة مختلف الأطراف.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315253


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 22 سبتمبر 2025 | 30 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:45
18:18
15:40
12:19
06:07
04:40
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-21
32°-21
27°-23
28°-21
28°-21
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:43 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    