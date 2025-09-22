نقابة الصحفيين: 9 اعتداءات على الصحفيين خلال أوت 2025
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في تقريرها الشهري الصادر اليوم الاثنين، أن وحدة رصد الاعتداءات على الصحفيين بمركز السلامة المهنية سجلت خلال شهر أوت 2025، 9 اعتداءات من أصل 13 إشعاراً بحالة وردت عليها.
تفاصيل الاعتداءات
* شملت الاعتداءات 8 صحفيين يمثلون 7 مؤسسات إعلامية تونسية (4 إذاعات، موقعين إلكترونيين، قناة تلفزيونية).
* توزعت بين:
* 3 حالات مضايقة
* حالتا حجب معلومات
* حالة احتجاز تعسفي
* حالة اعتداء لفظي
* حالة صنصرة
* حالة منع من العمل
أما الجهات المسؤولة، فتراوحت بين:
* إدارات مؤسسات إعلامية (3 مناسبات)
* أمنيّين (مرتان)
* إعلاميين (مرتان)
* محتجين (مرة واحدة)
* مكلفين بالاتصال (مرة واحدة).
توصيات النقابة* دعت النقابة رئاسة الحكومة إلى مراجعة قرارات إنهاء إلحاق موظفي هيئة النفاذ إلى المعلومة، وتفعيل دور الهيئة، واستكمال النصوص المنظمة لعمل المكلفين بالنفاذ إلى المعلومات داخل الإدارات والمنشآت العمومية.
* طالبت بمراجعة السياسة الاتصالية للوزارات ومواءمتها مع احتياجات وسائل الإعلام، عبر وضع آليات واضحة وآجال معقولة للاستجابة للطلبات.
* جددت دعوتها إلى وزارة الداخلية لتفعيل الاتفاقية الثنائية مع النقابة وتعميم نشرة توعوية بمقتضيات مدونة السلوك الخاصة بأعوانها في التعامل مع الإعلام.
* كما أوصت إدارات المؤسسات الإعلامية بوقف التدخل في التحرير واحترام استقلالية غرف الأخبار، وضمان المساواة وحرية التعبير عند استضافة مختلف الأطراف.
