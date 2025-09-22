بطولة العالم لالعاب القوى: الأمريكي هوكر يستعيد مكانته بتحقيق ذهبية سباق 5000 متر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d117e68c8313.45312109_ohmjgpiefnkql.jpg width=100 align=left border=0>

ضبط كول هوكر توقيت عدوه نحو خط النهاية بشكل مثالي ليفوز بسباق 5000 متر رجال في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت امس الاحد بالعاصمة اليابانية طوكيو، وليحرز لقبه العالمي الأول، بعد ستة أيام من استبعاده من سباق 1500 متر.



واجتاز البطل الأولمبي في سباق 1500 مترا خط النهاية بعد 12 دقيقة و58.30 ثانية، ليتخطى الأمريكي (24 عاما) استبعاده من السباق الأقصر بسبب خطأ في تجاوز منافسيه قرب النهاية في نصف النهائي.

