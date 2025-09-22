Babnet   Latest update 11:43 Tunis

بطولة العالم لالعاب القوى: الأمريكي هوكر يستعيد مكانته بتحقيق ذهبية سباق 5000 متر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d117e68c8313.45312109_ohmjgpiefnkql.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 22 Septembre 2025 - 10:32 قراءة: 0 د, 45 ث
      
ضبط كول هوكر توقيت عدوه نحو خط النهاية بشكل مثالي ليفوز بسباق 5000 متر رجال في بطولة العالم لألعاب القوى التي اختتمت امس الاحد بالعاصمة اليابانية طوكيو، وليحرز لقبه العالمي الأول، بعد ستة أيام من استبعاده من سباق 1500 متر.

واجتاز البطل الأولمبي في سباق 1500 مترا خط النهاية بعد 12 دقيقة و58.30 ثانية، ليتخطى الأمريكي (24 عاما) استبعاده من السباق الأقصر بسبب خطأ في تجاوز منافسيه قرب النهاية في نصف النهائي.



وقال هوكر "شعرت أنني تعرضت للسرقة في سباق 1500 متر، وعرفت أنه كانت لي فرصة جديدة، وأنني أمتلك القوة اللازمة لخوض السباق، كان هناك الكثير من المتسابقين أمامي، لكنني كنت أشعر بقوة كبيرة لأتجاوزهم واحدا تلو الآخر".

وحقق البلجيكي إيساك كيميلي الميدالية الفضية بزمن قدره 12 دقيقة و58.78 ثانية، ليحطم رقمه الشخصي، في حين أحرز الفرنسي جيمي غريسييه الميدالية البرونزية، بتوقيت قدره 12 دقيقة و59.33 ثانية ليضيفها إلى ذهبيته المذهلة في سباق 10000 متر في مونديال طوكيو.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315250


