Les loyers en Tunisie en hausse de 4 % au premier semestre 2025

Selon le dernier Tensiomètre Locatif publié par Mubawab, leader des plateformes immobilières en Tunisie, les loyers moyens ont enregistré une hausse de 4 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024, et de 2 % par rapport au second semestre 2024.



L’étude révèle que 44 % des visiteurs du site recherchent un logement en location longue durée, représentant près de 47 % des annonces publiées. L’appartement reste la valeur sûre du marché : il concentre 55 % de l’offre et attire 76 % des recherches.

