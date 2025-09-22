Babnet   Latest update 13:16 Tunis

Les loyers en Tunisie en hausse de 4 % au premier semestre 2025

Publié le Lundi 22 Septembre 2025
      
Selon le dernier Tensiomètre Locatif publié par Mubawab, leader des plateformes immobilières en Tunisie, les loyers moyens ont enregistré une hausse de 4 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024, et de 2 % par rapport au second semestre 2024.

L’étude révèle que 44 % des visiteurs du site recherchent un logement en location longue durée, représentant près de 47 % des annonces publiées. L’appartement reste la valeur sûre du marché : il concentre 55 % de l’offre et attire 76 % des recherches.



Les quartiers stars du Grand Tunis

* Jardins de Carthage : S+1 à 1 530 DT, S+2 à 1 970 DT, S+3 à 2 350 DT.
* Aïn Zaghouan Nord : S+1 à 1 350 DT, S+2 à 1 600 DT, S+3 à 1 740 DT.
* Ennasr 2 : S+1 à 1 100 DT, S+2 à 1 480 DT, S+3 à 1 700 DT.
* El Aouina : S+1 à 1 100 DT, S+2 à 1 250 DT, S+3 à 1 370 DT.

Le Cap Bon

* Hammamet Nord : S+1 à 1 000 DT, S+2 à 1 210 DT, S+3 à 1 420 DT.
* Nabeul Centre : S+1 à 720 DT, S+2 à 900 DT, S+3 à 1 150 DT.
* Cité El Wafa : S+1 à 830 DT, S+2 à 1 040 DT, S+3 à 1 250 DT.
* Hammamet Sud : S+1 à 980 DT, S+2 à 1 170 DT, S+3 à 1 400 DT.

Le Sahel

* El Kantaoui : S+1 à 1 080 DT, S+2 à 1 290 DT, S+3 à 1 550 DT.
* Sahloul 4 : S+1 à 870 DT, S+2 à 1 170 DT, S+3 à 1 340 DT.
* Hammam Sousse : S+1 à 820 DT, S+2 à 1 100 DT, S+3 à 1 300 DT.
* Monastir Ville : S+1 à 860 DT, S+2 à 1 060 DT, S+3 à 1 270 DT.
* Hergla : S+1 à 650 DT, S+2 à 900 DT, S+3 à 1 100 DT.

Un marché dynamique mais cyclique

Après un pic de demande fin 2022, le marché connaît des variations saisonnières. Le S1 2025 s’inscrit dans cette tendance avec une baisse de 16 % de la demande, phénomène habituel en début d’année, généralement suivi d’une reprise au second semestre.


