Les loyers en Tunisie en hausse de 4 % au premier semestre 2025
Selon le dernier Tensiomètre Locatif publié par Mubawab, leader des plateformes immobilières en Tunisie, les loyers moyens ont enregistré une hausse de 4 % au premier semestre 2025 par rapport à la même période en 2024, et de 2 % par rapport au second semestre 2024.
L’étude révèle que 44 % des visiteurs du site recherchent un logement en location longue durée, représentant près de 47 % des annonces publiées. L’appartement reste la valeur sûre du marché : il concentre 55 % de l’offre et attire 76 % des recherches.
L’étude révèle que 44 % des visiteurs du site recherchent un logement en location longue durée, représentant près de 47 % des annonces publiées. L’appartement reste la valeur sûre du marché : il concentre 55 % de l’offre et attire 76 % des recherches.
Les quartiers stars du Grand Tunis* Jardins de Carthage : S+1 à 1 530 DT, S+2 à 1 970 DT, S+3 à 2 350 DT.
* Aïn Zaghouan Nord : S+1 à 1 350 DT, S+2 à 1 600 DT, S+3 à 1 740 DT.
* Ennasr 2 : S+1 à 1 100 DT, S+2 à 1 480 DT, S+3 à 1 700 DT.
* El Aouina : S+1 à 1 100 DT, S+2 à 1 250 DT, S+3 à 1 370 DT.
Le Cap Bon* Hammamet Nord : S+1 à 1 000 DT, S+2 à 1 210 DT, S+3 à 1 420 DT.
* Nabeul Centre : S+1 à 720 DT, S+2 à 900 DT, S+3 à 1 150 DT.
* Cité El Wafa : S+1 à 830 DT, S+2 à 1 040 DT, S+3 à 1 250 DT.
* Hammamet Sud : S+1 à 980 DT, S+2 à 1 170 DT, S+3 à 1 400 DT.
Le Sahel* El Kantaoui : S+1 à 1 080 DT, S+2 à 1 290 DT, S+3 à 1 550 DT.
* Sahloul 4 : S+1 à 870 DT, S+2 à 1 170 DT, S+3 à 1 340 DT.
* Hammam Sousse : S+1 à 820 DT, S+2 à 1 100 DT, S+3 à 1 300 DT.
* Monastir Ville : S+1 à 860 DT, S+2 à 1 060 DT, S+3 à 1 270 DT.
* Hergla : S+1 à 650 DT, S+2 à 900 DT, S+3 à 1 100 DT.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315259