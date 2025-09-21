مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d01b945265a7.76353740_hpqoelikjgfmn.jpg width=100 align=left border=0>

احتضن كورنيش مدينة المرسى صباح اليوم الأحد سباقا للماراطون شمل مسافات 1 كلم و5 كلم و10 كلم، خصصت عائداته لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر.

وامتد مسار الماراطون، الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ووزارة التربية تحت رعاية مؤسسة دولية خاصة، من كورنيش مدينة المرسى الى ضاحية قمرت بمشاركة ما يناهز عن 1500 عداء وعداءة من مختلف انحاء الجمهورية, وفق ما أكدته ايناس بوعبيد عضو لجنة تنظيم الماراطون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.



