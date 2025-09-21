مشاركة 1500 عداء وعداءة في ماراطون بالمرسى عائداته مخصصة لمجابهة الانقطاع المدرسي المبكر
احتضن كورنيش مدينة المرسى صباح اليوم الأحد سباقا للماراطون شمل مسافات 1 كلم و5 كلم و10 كلم، خصصت عائداته لمجابهة ظاهرة الانقطاع المدرسي المبكر.
وامتد مسار الماراطون، الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ووزارة التربية تحت رعاية مؤسسة دولية خاصة، من كورنيش مدينة المرسى الى ضاحية قمرت بمشاركة ما يناهز عن 1500 عداء وعداءة من مختلف انحاء الجمهورية, وفق ما أكدته ايناس بوعبيد عضو لجنة تنظيم الماراطون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وامتد مسار الماراطون، الذي نظمته المندوبية الجهوية للشباب والرياضة ووزارة التربية تحت رعاية مؤسسة دولية خاصة، من كورنيش مدينة المرسى الى ضاحية قمرت بمشاركة ما يناهز عن 1500 عداء وعداءة من مختلف انحاء الجمهورية, وفق ما أكدته ايناس بوعبيد عضو لجنة تنظيم الماراطون في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء.
وأوضحت أنّ هذه النسخة الرابعة شهدت اقبالا كبيرا مقارنة بالدورة الماضية التي اقيمت بضفاف البحيرة وسجلت حضور 1400 متسابق مشيرة الى ان المشاركة شملت كذلك متسابقين من جنسيات أجنبية على غرار مصر والمغرب وليبيا وروسيا.
وبيّنت أنّ النجاح الذي عرفته هذه النسخة والنسخ الثلاث الماضية من شانه ان يحفّز المنظمين على الاقبال على تنظيم تظاهرات أخرى توعوية تتزامن مع العودة المدرسية للتحسيس بخطورة وانعكاسات الانقطاع المدرسي المبكر لافتة الى أنّه سيتمّ بالتنسيق مع وزارة التربية توجيه عائدات الماراطون الى اصلاح وترميم بعض المدارس العمومية في المناطق الداخلية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315211