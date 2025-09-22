كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ittihadbenguerdane.jpg width=100 align=left border=0>

اعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان اليوم الاثنين عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نضال الخياري وتعيين كريم دلهوم على راس الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم.

يذكر ان اتحاد بن قردان يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ب6 نقاط اثر انتصار و3 تعادلات و3 هزائم بعد مرور سبع جولات من بداية السباق.