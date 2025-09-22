Babnet   Latest update 17:59 Tunis

كريم دلهوم مدربا جديدا لاتحاد بن قردان

Publié le Lundi 22 Septembre 2025
      
اعلن الاتحاد الرياضي ببنقردان اليوم الاثنين عن انهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب نضال الخياري وتعيين كريم دلهوم على راس الدكة الفنية لفريق اكابر كرة القدم.
يذكر ان اتحاد بن قردان يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم ب6 نقاط اثر انتصار و3 تعادلات و3 هزائم بعد مرور سبع جولات من بداية السباق.


