أكثر من 4500 سينمائي عالمي يعلنون مقاطعة مؤسسات الاحتلال الصهيوني من ضمنهم سينمائيون تونسيون

أطلق أكثر من 4500 من المهنيين في قطاع السينما العالمي، من مخرجين وممثلين ومنتجين ونقّاد وتقنيين، من ضمنهم الممثل والمخرج التونسي ظافر العابدين والفنانة التونسية أميرة الشبلي والمخرجة كوثر بن هنية، حملة مقاطعة ثقافية واسعة تستهدف مؤسسات تابعة للاحتلال الصهيوني متهمة بالتواطؤ في جرائم الإبادة والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.



ظافر العابدين: "المقاطعة شرف ومسؤولية"

