مصالح المراقبة الاقتصادية بولاية تونس تحجز 55.5 طنا من الخضر والغلال بمنطقتي برج شاكير والحرايرية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cfc97d5e5ed8.80769537_nohqglpifkjme.jpg width=100 align=left border=0>
تمكنت مصالح المراقبة الاقتصادية بالادارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بولاية تونس بالتنسيق مع المصالح الأمنية أثناء من حجز 55.5 طنا من المنتوجات الفلاحية الطازجة ورفع 20 مخالفة اقتصادية في الغرض.

وتوزعت الكميات المحجوزة على 37.5 طنا من الخضر و 18 طنا من التفاح والاجاص



وقالت المديرة الجهوية للتجارة بتونس، سهام المبروك، في تصريح لـ"وات"، إنّ العمليات الرقابية، التي تم تنفيذها بصفة مشتركة على مستوى مفترق برج شاكير ومخزن تبريد بالحرايرية، تمثلت في اخضاع 125 شاحنة للمراقبة خلال الفترة المتراوحة بين 17 و 20 سبتمبر 2025 .


وابرزت ان هذا الحجز الفعلي تم بسبب التداخل بمسالك التوزيع والتداول بمنتوجات فلاحية خارج مسالك التوزيع المنظمة وهو ما يحجره القانون .

واضافت ان هذه العملية تتنزل في اطار تدعيم مجهودات الدولة الرامية الى مزيد التصدي للممارسات الاحتكارية والمضاربة والحرص على التحكم في مسالك التوزيع.

وبينت المسؤولة انه وقع اعادة ضخ الكميات المحجوزة بالسوق الوطنية ببئر القصعة ورفع 20 مخالفة اقتصادية ضد المخالفين من اجل التعامل بيعا وشراء خارج الفضاءات القانونية والجميع بين مراحل توزيعها


كما تمكنت مصالح المراقبة بتونس خلال نفس الفترة من حجز 18 طنا من التفاح والاجاص بمخزن تبريد على خلاف الصيغ القانونية الجاري بها العمل وذلك بمعتمدية الحرايرية .


الأحد 21 سبتمبر 2025
