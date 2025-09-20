مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681b00e72b9dd1.29034507_mpqeigfonklhj.jpg width=100 align=left border=0>

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم السّبت، بأن معلومات شبه مؤكّدة تفيد بوجود التونسيين الذين كانوا على متن مركب غادر في رحلة هجرة غير نظامية، من سواحل صفاقس، الاثنين الماضي، على الأراضي الليبية سالمين.



وأكّد عبد الكبير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قائلا "تفيد معلومات شبه مؤكدة، أن المفقودين في مركب الهجرة غير النظامية، الذي خرج من سواحل صفاقس، منذ الإثنين الماضي، موجودين بالتراب الليبي سالمين، بعد أن فقد الأهالي الإتصال بهم، في غنتظار تأكيد المعلومة في الساعات القليلة القادمة".

