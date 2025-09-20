Babnet   Latest update 21:02 Tunis

مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681b00e72b9dd1.29034507_mpqeigfonklhj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 20:51
      
 أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، اليوم السّبت، بأن معلومات شبه مؤكّدة تفيد بوجود التونسيين الذين كانوا على متن مركب غادر في رحلة هجرة غير نظامية، من سواحل صفاقس، الاثنين الماضي، على الأراضي الليبية سالمين.  

وأكّد عبد الكبير، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، قائلا "تفيد معلومات شبه مؤكدة، أن المفقودين في مركب الهجرة غير النظامية، الذي خرج من سواحل صفاقس، منذ الإثنين الماضي، موجودين بالتراب الليبي سالمين، بعد أن فقد الأهالي الإتصال بهم، في غنتظار تأكيد المعلومة في الساعات القليلة القادمة".



وذكر عبد الكبير، أن مركب الهجرة غير النظامية الذي أبحر من سواحل صفاقس، منذ بداية الأسبوع الجاري، به 17 شخصا جنسيتهم تونسية، من ضمنهم عائلتين، وشباب أعمارهم تتراوح بين 18 و25 سنة".

وأشار إلى أن "المساعي جرت للبحث عن مركب الهجرة غير النظامية، منذ تم الإعلان عنه يوم الثلاثاء الماضي، من قبل المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بالتنسيق مع بعض النشطاء من المجتمع المدني بصفاقس، والأهالي، والأشقاء الليبيين، حيث وردت معلومات تفيد بإمكانية وجودهم في ليبيا".


