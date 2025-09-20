تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا

<img src=http://www.babnet.net/images/7/athletisme2.jpg width=100 align=left border=0>

يشد المنتخب التونسي لألعاب القوى لحاملي الإعاقة الرحال الاحد الى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في بطولة العالم لهذا الاختصاص التي ستقام من 26 سبتمبر الجاري الى 5 اكتوبر القادم حسب ما اورده المدير الفني للجامعة التونسية لرياضة حاملي الاعاقة سامي الزرلي في تصريح ل"وات" اليوم السبت.



واوضح الزرلي ان تونس ستكون ممثلة في المونديال ب11 متسابقا (5 سيدات و6 رجال)، وهم كل من رجاء الجبالي (دفع الجلة اف 40) ويسرى بن جمعة (رمي الرمح اف 34) ومروى ابراهمي (رمي الصولجان ودفع الجلة اف 32) وروعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص اف 41) وجيهان عزيز (دفع الجلة اف 46) ورؤي الجبابلي (400 و1500 متر تي 12) وامان الله التيساوي (400 و1500 متر تي 37) وياسين القنيشي (دفع الجلة اف 36) ووليد كتيلة (100 و400 و800 تي 34) وياسين الغربي (100 و200 و800 و1500 متر تي 54) ونضال الخليفي (100 و200 متر تي 53).

