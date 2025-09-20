Babnet   Latest update 21:02 Tunis

تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا

Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 20:11
      
يشد المنتخب التونسي لألعاب القوى لحاملي الإعاقة الرحال الاحد الى العاصمة الهندية نيودلهي للمشاركة في بطولة العالم لهذا الاختصاص التي ستقام من 26 سبتمبر الجاري الى 5 اكتوبر القادم حسب ما اورده المدير الفني للجامعة التونسية لرياضة حاملي الاعاقة سامي الزرلي في تصريح ل"وات" اليوم السبت.

واوضح الزرلي ان تونس ستكون ممثلة في المونديال ب11 متسابقا (5 سيدات و6 رجال)، وهم كل من رجاء الجبالي (دفع الجلة اف 40) ويسرى بن جمعة (رمي الرمح اف 34) ومروى ابراهمي (رمي الصولجان ودفع الجلة اف 32) وروعة التليلي (دفع الجلة ورمي القرص اف 41) وجيهان عزيز (دفع الجلة اف 46) ورؤي الجبابلي (400 و1500 متر تي 12) وامان الله التيساوي (400 و1500 متر تي 37) وياسين القنيشي (دفع الجلة اف 36) ووليد كتيلة (100 و400 و800 تي 34) وياسين الغربي (100 و200 و800 و1500 متر تي 54) ونضال الخليفي (100 و200 متر تي 53).



وبين الزرلي ان احمد بن مصلح (دفع الجلة اف 37) لن تتسنى له المشاركة في المونديال اثر تعرضه الى اصابة خلال التربص التحضيري للمنتخب.
واضاف المدير الفني الوطني ان الوفد التونسي سيتكون من المدربين سامي الزرلي وعبد الله المشراوي ومجدي بن عبد الله وأنور الزغاب والطاهر الاشهب ووجدي البليلي ومحمد الساكري ومحمد علي بن زينة، بالاضافة الى طبيب المنتخب فتحي الكواش والمعد الذهني والنفسي ياسين بن عرفة والمرافقين محمد عمارة وحلمي الماجري، مبرزا ان التحضيرات للمشاركة في المونديال انطلقت فعليا من دورة تونس الدولية التي اقيمت خلال شهر جوان الفارط، بالاضافة الى الخضوع لتربصات خارجية بكل من المغرب وتركيا بولونيا حسب الاختصاص.


كل الأخبار...

Toutes les news...
