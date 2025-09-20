Babnet   Latest update 22:12 Tunis

بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ  22,6 طنا من الخضر والغلال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625ae3fd08ae87.55481061_mnlkiogjphfqe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 22:08 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نفذت المصالح الرقابية لكل من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة بمعية المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت، اثر حملة امنية ليلية واسعة شملت جميع المفترقات الواقعة بمداخل مدينة بنزرت، اكثر من 80 عملية مراقبة ترتيبية بوسائل النقل ولاسيما منها شاحنات نقل البضائع، وفق  مصدر مسؤول من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية.

واضاف نفس المصدر لصحفي "وات" ان الحملة الرقابية تواصلت خلال كامل ليلة امس إلى غاية فجر اليوم، وتم خلالها توجيه وإعادة ضخ ما يوازي 22,6 طنا من الخضر والغلال  نحو المسالك القانونية، علاوة على حوالي 670 كلغ من الاسماك .

يشار الى ان هذه الحملات الرقابية الليلية متواصلة تبعا لقرارات المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315174


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 20 سبتمبر 2025 | 28 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:41
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
32°-22
34°-21
32°-23
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    