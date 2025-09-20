بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال
نفذت المصالح الرقابية لكل من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة بمعية المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الامن الوطني ببنزرت، اثر حملة امنية ليلية واسعة شملت جميع المفترقات الواقعة بمداخل مدينة بنزرت، اكثر من 80 عملية مراقبة ترتيبية بوسائل النقل ولاسيما منها شاحنات نقل البضائع، وفق مصدر مسؤول من الفرقة الجهوية للشرطة البلدية.
واضاف نفس المصدر لصحفي "وات" ان الحملة الرقابية تواصلت خلال كامل ليلة امس إلى غاية فجر اليوم، وتم خلالها توجيه وإعادة ضخ ما يوازي 22,6 طنا من الخضر والغلال نحو المسالك القانونية، علاوة على حوالي 670 كلغ من الاسماك .
واضاف نفس المصدر لصحفي "وات" ان الحملة الرقابية تواصلت خلال كامل ليلة امس إلى غاية فجر اليوم، وتم خلالها توجيه وإعادة ضخ ما يوازي 22,6 طنا من الخضر والغلال نحو المسالك القانونية، علاوة على حوالي 670 كلغ من الاسماك .
يشار الى ان هذه الحملات الرقابية الليلية متواصلة تبعا لقرارات المجلس الجهوي للامن واللجنة الجهوية لمراقبة الأسعار ومكافحة التهريب والتجارة الموازية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315174