بن عروس: نسبة تقدم مشروع تطهير مدينة الخليدية وصلت الى حدود 85 بالمائة
بلغت نسبة تقدم مشروع تطهير مدينة الخليدية من ولاية بن عروس، حدود 85 بالمائة، بعد التقدم الكبير في نسق الأشغال على مستوى مد القنوات الرئيسية والثانوية وإتمام الأشغال المتعلقة بمحطات الضخ، التي بلغت مرحلة انجاز الأشغال النهائية، وفق آخر تحيينات الجهات المشرفة على انجاز المشروع
ومن المنتظر ان يتم الإنطلاق في إنجاز أشغال ربط حوالي 1500 عقار بالمحطة ابتداء من أول شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، بعد دخول منظومة التصفية الجاري إنجازها حيز الاستغلال (محطة تصفية ذات معالجة ثلاثية)، والتي بلغت نسبة تقدم إنجازها 95% وبلوغ نسبة مد القنوات الرئيسية والثانوية نسبة 99 بالمائة، وذلك وفق تأكيدات القائمين على المشروع خلال زيارة ميدانية أداها والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة رفقة عدد من الاطارات خلال اليومين الماضيين إلى حضيرة أشغال المشروع .
ويتكون مشروع تطهير مدينة الخليدية، وفق الدراسات الفنية المصاحبة، من محطة رئيسية تمتد على مساحة هكتارين وبطاقة معالجة يومية تقدر بـ2500 متر مكعب من المياه المستعملة و1 طن من المياه الملوثة .
كما يشمل المشروع نقل ومد شبكة من القنوات تمتد على 26 ألفا و570 مترا من القنوات البلاستيكية و3800 متر من قنوات الضخ، وربط ما يقارب 1200 مسكن موزعة على 4 أحياء بالمدينة بقنوات التطهير، فضلا عن بناء وتجهيز 5 محطات ضخ وانجاز منشأة عبور لتمرير قناة تحويل المياه المستعملة من محطة الضخ المركزية الى محطة التطهير بالخليدية وانشاء 1500 صندوق ربط .
ويندرج مشروع تطهير منطقة الخليدية بمختلف مكوناته في إطار البرنامج الوطني لتطهير المدن الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن وهو مموّل بقرض من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، وتقدر كلفته بحوالي 24 مليون دينار .
وقد قدرت الجهات المشرفة على المشروع ان يتم الانتهاء من انجاز اشغال ربط العقارات نهاية شهر مارس 2026
