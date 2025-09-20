Babnet   Latest update 23:06 Tunis

بن عروس: نسبة تقدم مشروع تطهير مدينة الخليدية وصلت الى حدود 85 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 20 Septembre 2025 - 23:06 قراءة: 1 د, 23 ث
      
بلغت نسبة تقدم مشروع تطهير مدينة الخليدية من ولاية بن عروس، حدود 85 بالمائة، بعد التقدم الكبير في نسق الأشغال على مستوى مد القنوات الرئيسية والثانوية وإتمام الأشغال المتعلقة بمحطات الضخ، التي بلغت مرحلة انجاز الأشغال النهائية، وفق آخر تحيينات الجهات المشرفة على انجاز المشروع

ومن المنتظر ان يتم الإنطلاق في إنجاز أشغال ربط حوالي 1500 عقار بالمحطة ابتداء من أول شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، بعد دخول منظومة التصفية الجاري إنجازها حيز الاستغلال (محطة تصفية ذات معالجة ثلاثية)، والتي بلغت نسبة تقدم إنجازها 95% وبلوغ نسبة مد القنوات الرئيسية والثانوية نسبة 99 بالمائة، وذلك وفق تأكيدات القائمين على المشروع خلال زيارة ميدانية أداها والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة رفقة عدد من الاطارات خلال اليومين الماضيين إلى حضيرة أشغال المشروع .



ويتكون مشروع تطهير مدينة الخليدية، وفق الدراسات الفنية المصاحبة، من محطة رئيسية تمتد على مساحة هكتارين وبطاقة معالجة يومية تقدر بـ2500 متر مكعب من المياه المستعملة و1 طن من المياه الملوثة .

كما يشمل المشروع نقل ومد شبكة من القنوات تمتد على 26 ألفا و570 مترا من القنوات البلاستيكية و3800 متر من قنوات الضخ، وربط ما يقارب 1200 مسكن موزعة على 4 أحياء بالمدينة بقنوات التطهير، فضلا عن بناء وتجهيز 5 محطات ضخ وانجاز منشأة عبور لتمرير قناة تحويل المياه المستعملة من محطة الضخ المركزية الى محطة التطهير بالخليدية وانشاء 1500 صندوق ربط .
ويندرج مشروع تطهير منطقة الخليدية بمختلف مكوناته في إطار البرنامج الوطني لتطهير المدن الصغرى التي تعد أقل من 10 آلاف ساكن وهو مموّل بقرض من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية ، وتقدر كلفته بحوالي 24 مليون دينار .
وقد قدرت الجهات المشرفة على المشروع ان يتم الانتهاء من انجاز اشغال ربط العقارات نهاية شهر مارس 2026


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315173


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 21 سبتمبر 2025 | 29 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:48
18:21
15:42
12:20
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-23
32°-22
34°-21
32°-23
27°-23
  • Avoirs en devises
    25119,7

  • (19/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,42100 DT        1$ =2,89732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19/09)   1284,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    