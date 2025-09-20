بن عروس: نسبة تقدم مشروع تطهير مدينة الخليدية وصلت الى حدود 85 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ben-arous1.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت نسبة تقدم مشروع تطهير مدينة الخليدية من ولاية بن عروس، حدود 85 بالمائة، بعد التقدم الكبير في نسق الأشغال على مستوى مد القنوات الرئيسية والثانوية وإتمام الأشغال المتعلقة بمحطات الضخ، التي بلغت مرحلة انجاز الأشغال النهائية، وفق آخر تحيينات الجهات المشرفة على انجاز المشروع



ومن المنتظر ان يتم الإنطلاق في إنجاز أشغال ربط حوالي 1500 عقار بالمحطة ابتداء من أول شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، بعد دخول منظومة التصفية الجاري إنجازها حيز الاستغلال (محطة تصفية ذات معالجة ثلاثية)، والتي بلغت نسبة تقدم إنجازها 95% وبلوغ نسبة مد القنوات الرئيسية والثانوية نسبة 99 بالمائة، وذلك وفق تأكيدات القائمين على المشروع خلال زيارة ميدانية أداها والي بن عروس عبد الحميد بوقديدة رفقة عدد من الاطارات خلال اليومين الماضيين إلى حضيرة أشغال المشروع .

