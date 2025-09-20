مدنين: الشركة الاهلية "التيسير لتربية الماشية" تدخل حيز النشاط بمعتمدية سيدي مخلوف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6261e6e161f178.16490277_onlfjgqpemkhi.jpg width=100 align=left border=0>

دخلت الشركة الاهلية "التيسير لتربية الماشية"، اليوم السبت، بمنطقة الراقوبة الشرقية من معتمدية سيدي مخلوف بولاية مدنين، حيز النشاط ليرتفع عدد الشركات الاهلية بهذه المعتمدية الى 3 شركات (شركة تربية الماشية، وشركتيت في الصيد البحري والنسيج)، وذلك من جملة 10 شركات اهلية بسيدي مخلوف في اطوار مختلفة من التاسيس، وفق المعتمد فتحي بودور.



واضاف المعتمد في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء ان هذه الشركة التي تضم 120 راس غنم و5 اكباش و3 هكتارات زراعة الفصة، تمثل الشركة الخامسة في قطاع الفلاحة بهذه المعتمدية، وستكون رافدا مهما للقطاع وللدفع وتغيير المشهد التنموي بالمنطقة الى الافضل مع مساهمتها في التشغيل، حيث توفر الشركة 50 موطن شغل، وستساهم في تعديل السوق من مادة اللحوم وتوفير منتوج من المنتج الى المستهلك.





وقال ان الشركات الاهلية بسيدي مخلوف، تسير بخطى نحو النجاح والاشعاع على محيطها ممثلة الامل لدى ابناء المنطقة وملاذهم والخيار الاقتصادي الانجع لتغيير وجه المنطقة وبعث حركية وديناميكية بها.