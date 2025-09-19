المؤسسات الصغرى والمتوسطة: مشروع شراكة تونسي ألماني يسمح للجالية بالنفاذ للتمويل

أصبح بإمكان أفراد الجالية التونسية المقيمين في مختلف دول الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى النرويج وسويسرا، تمويل ومرافقة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في بلدهم الأصلي، من خلال مشروع "ويدو افريكا"



ويُموّل هذا البرنامج من قبل الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية بتنفيذ من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي



ويهدف إلى تعبئة قدرات الجالية لدعم تنمية المؤسسات الإفريقية الصغرى والمتوسطة، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوكالة الألمانية للتعاون الدوليوتقوم هذه الآلية على مبدأ التمويل المشترك، إذ يستثمر كل عضو من الجالية ورائد أعمال محلي مبلغا متساويا يضاعفه برنامج "ويدو أفريكا" على شكل منحةوقد تم هذا الشهر رفع سقف "المنحة الأصلية لـثلاثة 3 آلاف أورو (حوالي 10آلاف دينار) مع إمكانية الحصول على 5 آلاف أورو في الدورات التالية، فبإمكان رواد الأعمال الذين يختارون المشاركة مجددا في البرنامج، الحصول على منحة تصل إلى 5000 أورو (أي ما يقارب 16,800 دينار تونسي)وتهدف هذه التحسينات إلى ضمان تأثير أكبر مع كل مشاركة، ومساعدة رواد الأعمال على تطوير مشاريع مستدامة، والمساهمة في النمو الاقتصادي على المدى الطويلومنذ انطلاقه في تونس سنة 2022، مكن البرنامج من تمويل 685 مشروعا وخلق أو حافظ على قرابة 1970 موطن شغل، 61 بالمائة منها تشغلها نساء.