قبلي: تنظيم يوم صحي تثقيفي لفائدة الطلبة الجدد بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f2c367f5f06f4.10445042_fehngqkiplmjo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 19 Septembre 2025 - 15:31
      
نظمت المصلحة الجهوية للصحة المدرسية والجامعية صباح اليوم الجمعة، بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والحي الجامعي بقبلي، يوما تثقيفيا صحيا، تخللته عيادات وعمليات تقصي حول عدد من الامراض لفائدة الطلبة الجدد، وفق رئيس المصلحة الامجد الكبير.
واوضح المصدر ذاته لصحفي "وات" انه تم خلال هذا اليوم التثقيفي، الذي ينتظم بالشراكة بين الادارة الجهوبة للصحة والمعهد العالي للدراسات التكنولوجية والحي الجامعي، توجيه 3 فرق تشمل فريق الصحة المدرسية والجامعية وفريق الرعاية الصحية الاساسية الى جانب فريق حفظ الصحة، لتامين عيادات لكافة الطلبة الجدد البالغ عددهم اكثر من 500 طالب وطالبة فضلا عن معاينة الظروف الصحية للاقامة والاعاشة بالحي الجامعي.
واشار الى انه سيتم التركيز في هذه العيادات على الطلبة الموجهين لشعبة هندسة الكهرباء، باعتبار انها من الشعب التي يتعامل فيها الطلبة كثيرا مع الالوان، وهو ما يقتضي اجراء اختبار للتقصي حول عمى الالوان، الذي يعتبر نوعا من التقصي الخصوصي سيشمل قرابة 100 طالب وطالبة لحمايتهم في التعامل مع المكونات الكهربائية، ومنها الاسلاك المميزة بالوان مختلفة.

واضاف انه يتم تحويل اية حالة محل شك في حملها لعمى الالوان، الى طب الاختصاص لاتمام الفحوصات الضرورية، مشيرا الى انه لم يتم خلال السنوات الثلاثة الأخيرة تسجيل اية اصابة بهذا المرض لدى الطلبة.


