تدشين اقسام استشفائية و مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بالمستشفى الجامعي منجي سليم

أشرف وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الجمعة، بالمستشفى الجامعي المنجي سليم بالمرسى، على موكب تدشين عدد من الأقسام الاستشفائية والوحدات الطبية والتجهيزات المتطورة بالمستشفى ومركز تكوين في الطب الصيني التقليدي بحضور سفير الصين بتونس "وان لي".



وبينت مديرة المستشفى نزهة موسى، أنه تم اليوم تدشين 7 وحدات طبية جديدة بالمستشفى في إطار تطوير البنية التحتية للمستشفى، وافتتاح مركز تكوين في الطب الصيني التقليدي في إطار مشروع توأمة بين مستشفى منجي سليم والصين.



ولفتت نزهة موسى الى ان تدشين الجزء الأول من قسم الاستعجالي منجي سليم قدرت كلفته ب 1.9 مليون دينار ووحدة الرنين المغنطاسي بكلفة 5 مليون دينار و إدماج كلفة الذكاء الاصطناعي بكلفة 400 ألف دينار.من جهته أوضح الطبيب المختص في طب العظام والمفاصل بمستشفى منجي سليم أحمد الأعتر، أن افتتاح مركز التكوين في الطب الصيني التقليدي سيساهم في تعزيز تكوين الأطباء التونسيين في مجال الوخز بالإبر، إضافة إلى استقبال أطباء من الخارج للاستفادة من خبراتهم مؤكدا أن الطب الصيني التقليدي يمثل بديلا علاجيا فعالا دون الاعتماد على الأدوية وتداعياتها السلبية.ولفت أحمد الأعتر إلى أن الوخز بالإبر أثبت نجاعته في علاج أمراض المفاصل والأعصاب والمشاكل البولية والحساسية مبرزا أن هذا النوع من العلاج بات مندمجا مع الطب العصري، حيث يتم التشخيص أولاً من قبل طبيب مختص قبل الشروع في أي علاج.وأضاف في هذا الصدد أن تونس تمكنت منذ سنة 1994 من تكوين نحو 200 طبيب في اختصاص الوخز بالإبر بمختلف ولايات البلاد، في إطار السعي إلى تعميم هذا التخصص.و اطلع الوزير خلال الزيارة على تقدم عدد من المشاريع الجديدة، في إطار تعزيز البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات لفائدة المواطنين، وخاصة في مجال التكفل بمرضى الاستعجالي وزرع الكبد والتصوير الطبي والتدخلات الجراحية وطب الولدان والوقاية من الجلطة القلبية والتكوين في مجال الطب الصيني التقليدي.