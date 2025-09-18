الملعب التونسي يفسخ عقد الياس الجلاصي
اعلن الملعب التونسي عبر صفحته الرسمية عن فسخ عقد لاعبه الياس الجلاصي بالتراضي.
وكان الياس الجلاصي (31 عاما) الذي يشغل مركز لاعب وسط هجومي التحق بفريق باردو في جويلية الفارط بموجب عقد لمدة موسمين قادما من نادي الاهلي الليبي.
وسبق للجلاصي أن دافع عن زي الملعب التونسي في اكثر من مناسبة اضافة الى تقمصه ألوان الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري. كما خاض بعض التجارب الاحترافية خارج تونس في صفوف المصري البورسعيدي والأهلي الليبي.
وبعد مرور ست جولات، يتصدر الملعب التونسي بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم برصيد 14 نقطة من 4 انتصارات وتعادين.
ر-إص
