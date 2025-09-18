الورشة العلمية الاولى حول 'مستقبل ادارة الجباية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي' يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بولاية المهدية
تنظم الجمعية الوطنية لعدول الخزينة، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، بولاية المهدية، الورشة العلمية الأولى حول 'مستقبل ادارة الجباية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي'.
ويشارك في هذا اللقاء العلمي ثلة من المستشاريين الجبائيين والدكاترة والمحاسبين والأساتذة والأعوان من مختلف المجالات المتعلقة بالمحاسبة والجباية والمالية.
ويتضمن البرنامج ورشات تتمحور حول الشفافية ومقاومة التهرب والخدمات الموجهة للمواطن وتعزيز الشفافية والعدالة الجبائية الى جانب التحديات والمخاطر والآفاق المستقبلية .
الجمعية الوطنية لعدول الخزينة هي هيئة مهنية في تونس تأسست في نوفمبر 2023 تجمع عدول الخزينة وتعمل منذ تأسيسها على توحيد الجهود والتكوين في مجال استخلاص الديون العمومية وتنظيم لقاءات وطنية وشرح للقوانين المالية .
