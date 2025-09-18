Babnet   Latest update 11:32 Tunis

الورشة العلمية الاولى حول 'مستقبل ادارة الجباية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي' يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بولاية المهدية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbdbb0b7c163.35728418_qklipohnmfgje.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 11:11
      
تنظم الجمعية الوطنية لعدول الخزينة، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، بولاية المهدية، الورشة العلمية الأولى حول 'مستقبل ادارة الجباية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي'.

ويشارك في هذا اللقاء العلمي ثلة من المستشاريين الجبائيين والدكاترة والمحاسبين والأساتذة والأعوان من مختلف المجالات المتعلقة بالمحاسبة والجباية والمالية.



ويتضمن البرنامج ورشات تتمحور حول الشفافية ومقاومة التهرب والخدمات الموجهة للمواطن وتعزيز الشفافية والعدالة الجبائية الى جانب التحديات والمخاطر والآفاق المستقبلية .

الجمعية الوطنية لعدول الخزينة هي هيئة مهنية في تونس تأسست في نوفمبر 2023 تجمع عدول الخزينة وتعمل منذ تأسيسها على توحيد الجهود والتكوين في مجال استخلاص الديون العمومية وتنظيم لقاءات وطنية وشرح للقوانين المالية .


