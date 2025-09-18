الورشة العلمية الاولى حول 'مستقبل ادارة الجباية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي' يومي 27 و28 سبتمبر الجاري بولاية المهدية

تنظم الجمعية الوطنية لعدول الخزينة، يومي 27 و28 سبتمبر الجاري، بولاية المهدية، الورشة العلمية الأولى حول 'مستقبل ادارة الجباية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي'.



ويشارك في هذا اللقاء العلمي ثلة من المستشاريين الجبائيين والدكاترة والمحاسبين والأساتذة والأعوان من مختلف المجالات المتعلقة بالمحاسبة والجباية والمالية.

