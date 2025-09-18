عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه
تم صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 بدار المحامي بالعاصمة تنظيم حفل تسليم المهام إلى العميد الجديد للمحامين بوبكر بالثابت، بحضور العميد السابق حاتم مزيو وعدد من العمداء السابقين، على غرار عبد الستار بن موسى، فاضل محفوظ، شوقي الطبيب والبشير الصيد، إضافة إلى أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين الجدد.
وفي كلمته، توجه بوبكر بالثابت بالتهنئة إلى أعضاء الهيئة الوطنية الجدد وكافة المحامين بمختلف ولايات الجمهورية، شاكراً كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية التي شارك فيها نحو 4000 محامٍ ومحامية، مؤكداً أنها كانت شفافة ونزيهة.
وفي كلمته، توجه بوبكر بالثابت بالتهنئة إلى أعضاء الهيئة الوطنية الجدد وكافة المحامين بمختلف ولايات الجمهورية، شاكراً كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية التي شارك فيها نحو 4000 محامٍ ومحامية، مؤكداً أنها كانت شفافة ونزيهة.
وأوضح العميد الجديد أن مجلس الهيئة سينطلق في عمله الفعلي استجابة لتطلعات المحامين، مشدداً على أن المرحلة القادمة تتطلب محاماة جديدة قادرة على خدمة المهنة والعدالة والمجتمع، ومشيراً إلى أن التحديات كبيرة لكن الثقة والمثابرة سترافق عمل الهيئة.
وُلد بوبكر بالثابت يوم 22 أكتوبر 1970 بدوز من ولاية قبلي، وزاول تعليمه الابتدائي والثانوي بولاية قابس. وهو متحصل على الأستاذية في الحقوق (قانون خاص) من كلية الحقوق والعلوم السياسية سنة 1993، وعلى شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة سنة 1994، كما أنّه محامٍ لدى محكمة التعقيب منذ سنة 2005. وتولّى سابقاً خطة الكاتب العام لهيئة المحامين لولايتين متتاليتين، إلى جانب مهامّ بـ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
يُذكر أنّ الجلسة العامة العادية الانتخابية للهيئة الوطنية للمحامين عُقدت يومي 12 و13 سبتمبر 2025 بمدينة الثقافة، حيث صُودق بالإجماع على التقريرين الأدبي والمالي، وتم انتخاب 14 عضواً بمجلس الهيئة وهم:
1. العروسي زقير
2. لبنى الماجري
3. نزيهة سويد
4. سعيدة العكرمي
5. عادل مسعودي
6. عماد الهرماسي
7. شوقي الحلفاوي
8. منير بن صميدة
9. لطفي العربي
10. شهاب بالي
11. البشير الطرودي
12. هشام الممي
13. نذير بن يدر
14. محمد الفالح الشابي
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315045