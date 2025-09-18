عميد المحامين الجديد بوبكر بالثابت يتسلم مهامه

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cbed3f707c51.53038993_fjlomnkepgihq.jpg width=100 align=left border=0>

تم صباح اليوم الخميس 18 سبتمبر 2025 بدار المحامي بالعاصمة تنظيم حفل تسليم المهام إلى العميد الجديد للمحامين بوبكر بالثابت، بحضور العميد السابق حاتم مزيو وعدد من العمداء السابقين، على غرار عبد الستار بن موسى، فاضل محفوظ، شوقي الطبيب والبشير الصيد، إضافة إلى أعضاء الهيئة الوطنية للمحامين الجدد.



وفي كلمته، توجه بوبكر بالثابت بالتهنئة إلى أعضاء الهيئة الوطنية الجدد وكافة المحامين بمختلف ولايات الجمهورية، شاكراً كل من ساهم في إنجاح العملية الانتخابية التي شارك فيها نحو 4000 محامٍ ومحامية، مؤكداً أنها كانت شفافة ونزيهة.

