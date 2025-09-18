Babnet   Latest update 14:41 Tunis

اريانة: جلسة عمل اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5de7945af0cd07.48690892_jkfnolqgheimp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 18 Septembre 2025 - 13:19
      
فـي إطار مواصلة الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من مخاطر الفيضانات خلال فصلي الخريف و الشتاء المقبلين ، انعقدت امس الاربعاء بمقر ولاية ارايانة جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بأريانة تحت اشراف والي الجهة،الوليد صنديد

وخُصصت الجلسة لمتابعة وتقييم تدخلات مختلف الأطراف والهياكل المُتدخلة تبعا للتوصيات المنبثقة عن الجلسة السابقة

وتولت الإدارة الجهوية للحماية المدنية تقديم عرض تضمن وضعية مختلف النقاط الزرقاء التي تستدعي التدخل الفوري والعاجل

وناقش الحضوربعض الإشكاليات التي حالت دون إنجاز التعهدات المطلوبة ،على غرار صعوبة التدخل بالنسبة لبعض النقاط الزرقاء أولعدم توفر الوسائل والمعدات الضرورية
ومن جانبه، دعا الوالي مختلف الإدارات والهياكل المتدخلة للرفع في وتيرة التدخلات الموكولة لهم والعمل على مواصلة تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار، وجهروتنظيف مجاري الأودية ومختلف النقاط الزرقاء بالجهة ،ولمزيد التنسيق فيما بينها ، مؤكدا على إيلاء الموضوع الأهمية القصوى من أجل تأمين سلامة المواطنين و حماية الممتلكات العامة و الخاصة


Babnet

