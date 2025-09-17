Babnet   Latest update 19:53 Tunis

الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caf6d10a8a38.35856591_olmhekgnfjqpi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 18:59
      
أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، تزن حوالي 1474 غراما، كانت مخفية داخل أمتعة مسافر قادم من ميناء روما.

وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها الأربعاء، أنّ فرقتي الأنياب والكشف بالأشعة اشتبهتا في وجود مواد مخدّرة داخل أمتعة المسافر، ليتم إخضاعه لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على الصفائح المخدّرة.



وباستشارة النيابة العمومية، أذنت هذه الأخيرة بإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصّة لمواصلة الأبحاث.

ويُذكر أنّ مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي حجزت منذ بداية سنة 2025 كميات هامة من المواد المخدّرة، شملت القنب الهندي والكوكايين، بلغ وزنها 46570 غراما، إضافة إلى حوالي 390 ألف قرص مخدّر.


