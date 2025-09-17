الديوانة تحبط محاولة تهريب مخدرات بميناء حلق الوادي الشمالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caf6d10a8a38.35856591_olmhekgnfjqpi.jpg width=100 align=left border=0>

أحبطت مصالح الديوانة بميناء حلق الوادي الشمالي محاولة تهريب 15 صفيحة من مخدر القنب الهندي (الزطلة)، تزن حوالي 1474 غراما، كانت مخفية داخل أمتعة مسافر قادم من ميناء روما.



وأوضحت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ لها الأربعاء، أنّ فرقتي الأنياب والكشف بالأشعة اشتبهتا في وجود مواد مخدّرة داخل أمتعة المسافر، ليتم إخضاعه لتفتيش دقيق أسفر عن العثور على الصفائح المخدّرة.

