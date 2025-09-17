Babnet   Latest update 21:12 Tunis

سليانة: تنفيذ جملة من التدخلات على مستوى الطرقات استعدادا للعودة المدرسية و الجامعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/614322c7d50231.15029057_nepogkqjhlfmi.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 17 Septembre 2025
      
قامت مصالح الإدارة الجهوية للتجهيز و الإسكان بسليانة، بجملة من التدخلات استعدادا للعودة المدرسية والجامعية، وفق رئيس مصلحة الصيانة واستغلال الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والاسكان علي البحري.
وبين البحري في تصريح اليوم الأربعاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن التدخلات شملت تشوير ممرات المترجلين أمام عدد من المؤسسات التربوية بمختلف المعتمديات، من بينها الطريق الوطنية رقم 4 على مستوى معهد برقو والمدرسة الابتدائية 2 مارس 1934 ببرقو والمدرسة الابتدائية مرج عوام، فضلا عن تنظيف محيط وداخل عدد من المؤسسات.
وأضاف أن ذات المصالح، قامت بمعالجة ثلاث نقاط سوداء، قصد تدعيم السلامة المرورية على الطرقات بما في ذلك الطريق الرابط بين منطقتي عين زريق ومعتمدية برقو و الطريق الجهوية 171 الدريجة والطريق على مستوى منطقة سيدي عامر من معتمدية سليانة الجنوبية.

وأشار الى أن عمليات التشوير متواصلة لتشمل ممرات المترجلين ومخفضات السرعة بكافة المعتمديات وكافة المناطق المعنية.



