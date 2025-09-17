بن عروس: إدماج حوالي 300 طفل في برنامج "روضتنا في حومتنا" و33 طفلا من ذوي اضطرابات طيف التوحد في مؤسسات رياض الاطفال

بلغ عدد الأطفال المدمجين في برنامج "روضتنا في حومتنا" في ولاية بن عروس لهذه السنة حوالي 300 طفل، تكفلت الدولة بدفع معاليم اشتراكهم برياض الأطفال القريبة من سكناهم، وذلك بعد دراسة الملفات الواردة في هذا الخصوص على اللجنة الجهوية لمتابعة برنامج النهوض بالطفولة المبكرة.



كما حظي 33 طفلا من بين ذوي اضطراب طيف التوحّد بالتكفل من قبل الدولة في البرنامج النموذجي للإدماج ضمن مؤسسات الطفولة المبكرة سواء العمومية منها أو الخاصة وذلك وفق ما أفادت به "وات" خديجة محيسن رئيسة مصلحة بالادارة الجهوية المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ببن عروس .



وشهدت نسبة الإدماج للأطفال في البرنامجين الموجهين أساسا للأطفال الأكثر هشاشة من أبناء العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند من ابناء الجهة ، ارتفاعا لافتا من سنة لأخرى حيث ارتفع عدد المدمجين في برنامج روضتنا في حومتنا من 60 طفلا سنة 2022 إلى 138 طفلا سنة 2023 ، الى 240 طفلا خلال سنة 2024 ، وصولا الى حوالي 300 طفل خلال السنة الحالية .وتراجع عدد المتكفل بهم في إطار برنامج إدماج اضطرابات طيف التوحد من 40 طفلا خلال السنة المنقضية الى 33 هذه السنة وهو عدد الملفات المودعة في هذا الإطار الى حد الآن.وتتكفل وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن ، في إطار برنامج "روضتنا في حومتنا" بخلاص المعاليم الشهرية لرياض الأطفال ودفع 50 دينار شهريا لمدة 9 أشهر في السنة ولمدة ثلاث سنوات لكل طفل من الفئة العمرية 3 – 5 سنوات مع الإعفاء الضريبي على المنحة المرصودة لرياض الأطفال المنخرطة في البرنامج ، كما تتكّفل الدولة بمعاليم اشتراك الأطفال برياض الأطفال في اطار برنامج "روضتنا في حومتنا " في سياق دعم الشّراكة بين القطاعيْن العمومي والخاصّ و تكريسا لمبدأ تكافؤ الفرص بين أطفال تونس وضمانا لحقّهم في النّفاذ إلى مؤسّسات التّربية ما قبل المدرسيّة.كما تتكفل الدولة بخلاص معاليم التربية ما قبل المدرسية للأطفال المصابين بطيف التوحد والمساعدة على إدماجهم عبر تحويل منح للمؤسسات المشاركة ضمن البرنامج قيمتها 200 دينار لكل طفل شهريا تتوزّع بين 100 دينار لخلاص معاليم المؤسسة التربوية و100 دينار لخلاص معاليم مقوم النطق أو أخصائي العلاج الوظيفي وذلك حسب حاجة كل طفل.