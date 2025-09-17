Babnet   Latest update 21:12 Tunis

عامر البحري في ذمّة الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cb16e45d6c19.66315551_linphkofmejqg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 21:12 قراءة: 0 د, 34 ث
      
فقدت الساحة الرياضية التونسية اليوم واحدًا من أبرز رجالاتها بوفاة عامر البحري، الكاتب العام السابق للترجي الرياضي التونسي، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

لم يكن الفقيد مجرّد إداري، بل أيقونة في التنظيم والإدارة لعقود متتالية، ورمزًا للالتزام والانضباط والعمل في صمت بعيدًا عن الأضواء. وقد تدرّج في مختلف المواقع الإدارية داخل الترجي، حيث مثّل نموذجًا للرجل الوفي الذي يضع مصلحة فريقه فوق كل اعتبار.



وقد نعى الترجي الرياضي التونسي فقيده الكبير، مؤكّدًا أنّ اسمه سيظل حاضرًا في تاريخ النادي كأحد أبرز رموز الوفاء والإخلاص. وتقدّم رئيس النادي حمدي المدب وأعضاء الهيئة المديرة بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد، راجين من الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه.

إنا لله وإنا إليه راجعون.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315013


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
30°-23
30°-22
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    