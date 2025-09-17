عامر البحري في ذمّة الله
فقدت الساحة الرياضية التونسية اليوم واحدًا من أبرز رجالاتها بوفاة عامر البحري، الكاتب العام السابق للترجي الرياضي التونسي، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء.
لم يكن الفقيد مجرّد إداري، بل أيقونة في التنظيم والإدارة لعقود متتالية، ورمزًا للالتزام والانضباط والعمل في صمت بعيدًا عن الأضواء. وقد تدرّج في مختلف المواقع الإدارية داخل الترجي، حيث مثّل نموذجًا للرجل الوفي الذي يضع مصلحة فريقه فوق كل اعتبار.
وقد نعى الترجي الرياضي التونسي فقيده الكبير، مؤكّدًا أنّ اسمه سيظل حاضرًا في تاريخ النادي كأحد أبرز رموز الوفاء والإخلاص. وتقدّم رئيس النادي حمدي المدب وأعضاء الهيئة المديرة بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد، راجين من الله أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فراديس جنانه.
إنا لله وإنا إليه راجعون.
