عامر البحري في ذمّة الله

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cb16e45d6c19.66315551_linphkofmejqg.jpg width=100 align=left border=0>

فقدت الساحة الرياضية التونسية اليوم واحدًا من أبرز رجالاتها بوفاة عامر البحري، الكاتب العام السابق للترجي الرياضي التونسي، الذي رحل بعد مسيرة حافلة بالعطاء.



لم يكن الفقيد مجرّد إداري، بل أيقونة في التنظيم والإدارة لعقود متتالية، ورمزًا للالتزام والانضباط والعمل في صمت بعيدًا عن الأضواء. وقد تدرّج في مختلف المواقع الإدارية داخل الترجي، حيث مثّل نموذجًا للرجل الوفي الذي يضع مصلحة فريقه فوق كل اعتبار.

