Babnet   Latest update 18:21 Tunis

الجامعة العامة للصحة: تأجيل اضراب موزعي الأدوية بالجملة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e6a5a6d08d438.74892700_gelqnjmkhofpi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 17:45 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أعلنت الجامعة العامة للصحة اليوم الاربعاء عن تأجيل إضراب قطاع موزعي الأدوية بالجملة الذي كان مقررا ليوم غد الخميس 18 سبتمبر الجاري الى يوم الخميس 27 نوفمبر 2025.

ولفتت الجامعة العامة للصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك الى ان قرار التأجيل يأتي بغاية توفير الظرف القانوني لانعقاد الجلسة الصلحية من طرف اللجنة المركزية للتصالح.



وذكرت أنه اثر تعطيل أحكام الفصل 378 من مجلة الشغل وعدم قيام اللجنة المركزية للتصالح بدعوة الطرف النقابي للنظر في المسائل الواردة ببرقية الإضراب الصادرة بتاريخ 8 جانفي 2025 عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمتضمنة دخول أعوان موزعي الأدوية بالجملة في إضراب ليوم الخميس 23 جانفي 2025 والذي أجل ليوم 11 أفريل 2025 ثم إلى 20 ماي 2025 ثم إلى 18 سبتمبر 2025، تقرر تأجيل الإضراب مرة أخرى إلى 27 نوفمبر 2025.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315008


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
30°-22
31°-22
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    