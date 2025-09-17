الجامعة العامة للصحة: تأجيل اضراب موزعي الأدوية بالجملة
أعلنت الجامعة العامة للصحة اليوم الاربعاء عن تأجيل إضراب قطاع موزعي الأدوية بالجملة الذي كان مقررا ليوم غد الخميس 18 سبتمبر الجاري الى يوم الخميس 27 نوفمبر 2025.
ولفتت الجامعة العامة للصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك الى ان قرار التأجيل يأتي بغاية توفير الظرف القانوني لانعقاد الجلسة الصلحية من طرف اللجنة المركزية للتصالح.
وذكرت أنه اثر تعطيل أحكام الفصل 378 من مجلة الشغل وعدم قيام اللجنة المركزية للتصالح بدعوة الطرف النقابي للنظر في المسائل الواردة ببرقية الإضراب الصادرة بتاريخ 8 جانفي 2025 عن الاتحاد العام التونسي للشغل والمتضمنة دخول أعوان موزعي الأدوية بالجملة في إضراب ليوم الخميس 23 جانفي 2025 والذي أجل ليوم 11 أفريل 2025 ثم إلى 20 ماي 2025 ثم إلى 18 سبتمبر 2025، تقرر تأجيل الإضراب مرة أخرى إلى 27 نوفمبر 2025.
