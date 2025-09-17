الجامعة العامة للصحة: تأجيل اضراب موزعي الأدوية بالجملة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5e6a5a6d08d438.74892700_gelqnjmkhofpi.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجامعة العامة للصحة اليوم الاربعاء عن تأجيل إضراب قطاع موزعي الأدوية بالجملة الذي كان مقررا ليوم غد الخميس 18 سبتمبر الجاري الى يوم الخميس 27 نوفمبر 2025.



ولفتت الجامعة العامة للصحة في بلاغ لها على صفحتها على فيسبوك الى ان قرار التأجيل يأتي بغاية توفير الظرف القانوني لانعقاد الجلسة الصلحية من طرف اللجنة المركزية للتصالح.

