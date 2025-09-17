تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68cad6cc5f1fa0.07931493_jioglhekqfmnp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهوية رقم 22 قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، وذلك خلال الفترة الليلية من يومي الأربعاء والخميس 17 و18 سبتمبر 2025.



وأوضحت الوزارة أن التحويل سيتم من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا في إطار تواصل أشغال هدم الجسر القديم العابر للطريق الجهوية 22.

