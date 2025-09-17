تحويل جزئي لحركة المرور قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس
أعلنت وزارة التجهيز والإسكان عن تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى الطريق الجهوية رقم 22 قرب مستشفى الحروق البليغة ببن عروس، وذلك خلال الفترة الليلية من يومي الأربعاء والخميس 17 و18 سبتمبر 2025.
وأوضحت الوزارة أن التحويل سيتم من الساعة العاشرة ليلا إلى الخامسة صباحا في إطار تواصل أشغال هدم الجسر القديم العابر للطريق الجهوية 22.
وسيُتاح لمستعملي الطريق في اتجاه العاصمة الانعراج يسارا نحو الطريق المؤدية إلى الحمامات، التي ستصبح ذات اتجاهين على مسافة 100 متر تقريبا، قبل العودة يمينا إلى الطريق نحو تونس.
ودعت الوزارة مستعملي الطريق إلى التزام الحذر والتخفيف من السرعة واحترام العلامات المرورية، مؤكدة أن هذا الإجراء يندرج ضمن مشروع توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة – القسط عدد 03.
