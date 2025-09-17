الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بولاية الكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>

تمكّن أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ضمن فريق مشترك مع الشرطة البلدية بولاية الكاف من حجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تتمثل في 207 كلغ من مادة اللّوبيا و68 كلغ من المخللات و82 قارورة من ماء الورد والزهر والعطرشية و19 علبة من القهوة سريعة الذوبان، حسب ما جاء في بلاغ للهيئة اليوم الإربعاء .



ولفت بلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الى ان حجز هذه الكميات كان لأسباب مختلفة تتعلق بانتهاء تواريخ الصلوحية وتواجد حشرة السوس الحي والميت وعدم احترام شروط السلامة الصحية أثناء عملية الخزن والعرض وقد تم تحرير محاضر عدلية ضد المخالفين.





