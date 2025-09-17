Babnet   Latest update 15:05 Tunis

الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تحجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بولاية الكاف

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63108da2543672.41158537_oglinqjefphkm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 17 Septembre 2025 - 14:11 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تمكّن أعوان الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ضمن فريق مشترك مع الشرطة البلدية بولاية الكاف من حجز كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك تتمثل في 207 كلغ من مادة اللّوبيا و68 كلغ من المخللات و82 قارورة من ماء الورد والزهر والعطرشية و19 علبة من القهوة سريعة الذوبان، حسب ما جاء في بلاغ للهيئة اليوم الإربعاء .

ولفت بلاغ الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الى ان حجز هذه الكميات كان لأسباب مختلفة تتعلق بانتهاء تواريخ الصلوحية وتواجد حشرة السوس الحي والميت وعدم احترام شروط السلامة الصحية أثناء عملية الخزن والعرض وقد تم تحرير محاضر عدلية ضد المخالفين.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314988


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 17 سبتمبر 2025 | 25 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:53
18:26
15:44
12:21
06:03
04:36
الرطــوبة:
% 33
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-22
30°-22
31°-22
32°-23
33°-23
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1193,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    