أولمبيك سيدي بوزيد يتعاقد مع الحارس وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي

عزز أولمبيك سيدي بوزيد الرصيد البشري لأكابر فريق كرة القدم بالتعاقد مع حارس المرمى وسيم الغزّي واللاعب علي المشراوي.

ولعب الحارس وسيم الغزي (27 سنة) لفائدة الأولمبي الباجي والنادي البنزرتي والترجي الجرجيسي ومكارم المهدية، في حين تقمص اللاعب علي المشرواي أزياء شبيبة العمران ومقرين الرياضية.

ويستهل أولمبيك سيدي بوزيد مشواره في بطولة الرابطة المحترفة الثانية للموسم الكروي الجديد 2025-2026 بالتباري يوم الأحد المقبل مع سبورتينغ المكنين خارج ميدانه لحساب منافسات المجموعة الثانية.