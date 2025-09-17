جندوبة الرياضية تتعاقد مع اللاعب بلال العوني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68caa2b696a869.54452034_hkqenfopmligj.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقدت جمعية جندوبة الرياضية مع اللاعب بلال العوني قادما من النادي البنزرتي في نطاق الإعارة.

ويشغل بلال العوني، صاحب الـ 23 عاما، خطة متوسط ميدان دفاعي، وتعد هذه التجربة الاحترافية الثالثة له مع جندوبة الرياضية.

يذكر أنّ جندوبة الرياضية ستواجه يوم الأحد المقبل خارج قواعدها مستقبل القصرين لحساب الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية





