وزارة التعليم العالي تدعو طلبة بكالوريا 2025 الى الدخول الى تطبيقة "مساري" لتأكيد التسجيل الجامعي

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الاربعاء انه وفي اطار تبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بالتسجيل الجامعي وتفعيل الترابط البيني يتعين على الطلبة الناجحين الجدد في بكالوريا 2025 والموجهين الى المؤسسات الجامعية الدخول الى تطبيقة "مساري" الخاصة بالملف الاداري الرقمي للطالب عبر الرابط

dossier-inscription.rnu.tn



