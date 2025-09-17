الحكومة تحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 بنحو 7ر19 مليون لتر

<img src=http://www.babnet.net/images/8/lait2012720.jpg width=100 align=left border=0>

حددت الحكومة المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 ب7ر19 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من غرة مارس إلى غاية 31 أوت 2025.

واشار القرار المتعلق بحجم المخزون، الصادر عن وزيرة الصناعة ووزير الفلاحة ووزيرة المالية ووزير التجارة، بالرائد الرسمي عدد 113 لسنة 2025 الى مدّة انتفاع مركزيات الحليب بمنحة خزن الحليب الطازج المعقم لسنة 2025 بالفترة الممتدة من غرة مارس إلى 31 ديسمبر 2025.

ويتم تحديد المخزون التعديلي من الحليب المعقم بالاعتماد الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول والفصل 7 مكرر منه.





