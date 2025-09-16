صادرات تونس من التمور تراجعت بنسبة 6 بالمائة خلال 11 شهرا الاولي من موسم الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dattes2018.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت صادرات التمور التونسية تراجعا طفيفا للكميات المصدرة بنسبة 6 بالمائة خلال 11 شهرا الاولى من الموسم الحالي 2024-2025، بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط 2023-2024 .



وبلغت كميات التمور المصدرة، وفق المرصد الوطني للفلاحة، قرابة 5ر140 ألف طن، وقد استحوذت دقلة النور على إجمالي الصادرات بحصة قاربت 6ر83 بالمائة.

