صادرات تونس من التمور تراجعت بنسبة 6 بالمائة خلال 11 شهرا الاولي من موسم الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/dattes2018.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025
      
شهدت صادرات التمور التونسية تراجعا طفيفا للكميات المصدرة بنسبة 6 بالمائة خلال 11 شهرا الاولى من الموسم الحالي 2024-2025، بالمقارنة مع نفس الفترة من الموسم الفارط 2023-2024 .

وبلغت كميات التمور المصدرة، وفق المرصد الوطني للفلاحة، قرابة 5ر140 ألف طن، وقد استحوذت دقلة النور على إجمالي الصادرات بحصة قاربت 6ر83 بالمائة.

وسجلت صادرات التمور، تراجعا على مستوى القيمة قاربت 8ر3 بالمائة ووصلت الايرادات التصديرية الى نحو 841 مليون دينار وقد شكلت دقلة النور قرابة 3ر93 بالمائة من هذه الموارد المالية.

وبلغ معدل السعر المسجل، خلال الاشهر 11 الاولى من موسم التمور قرابة 37ر6 دينار لكل كيلوغرام في حين بلغ سعر دقلة النور 10ر7 دينار لكل كيلوغرام.
وبلغت صادرات التمور البيولوجية، 3ر8 ألف طن بقيمة ناهزت 2ر73 مليون دينار وقد تم تسجيل تراجع في الكميات المصدرة بنسبة 7ر2 بالمائة وتقلص في العائدات بنسبة 6ر20 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من الموسم الفارط.


