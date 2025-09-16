Babnet   Latest update 21:33 Tunis

مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني: فتح اختصاصات جديدة رفّع مواطن التكوين بـ10 بالمائة مقارنة بالسنة التكوينية الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65dddb5af05696.07532164_pkgjmenfhqoil.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 21:33
      
أكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف، أنه تمّ فتح اختصاصات جديدة في الدورة التكوينية الحالية 2025-2026 ما أفضى إلى ارتفاع عدد مواطن التكوين بحوالي 10 بالمائة مقارنة بالسنة التكوينية الماضية.

وأوضح الشريف، في تسجيل فيديو نشرته الوكالة التونسية للتكوين المهني، على صفحتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الوطني للتكوين المهني يقدم عروضا متنوعة تغطي عديد المجالات والقطاعات، مع توفير أكثر من 400 اختصاص موزعة على 136 مركز تكوين مهني.



وأضاف المسؤول أن جهود الوكالة تركزت قبل انطلاق دورة الخريف لهذه السنة التكوينية على تحسين البنية التحتية للمراكز والمبيتات والمطابخ، لضمان ظروف إقامة وتكوين أكثر ملاءمة للمتكونين، كما تم اعتماد التسجيل والخلاص الإلكتروني عن بعد لتسهيل عملية التسجيل لفائدة الشباب.

وأوضح مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني أن منظومة التكوين المهني تستقبل سنويا نحو 45 ألف متكون، فيما تبلغ نسبة إدماج المخرجين من منظومة التكوين في سوق الشغل نحو 70 بالمائة، وفق تأكيده.

وبخصوص فرص التشغيل، أكد مدير عام الوكالة أن نسبة كبيرة من خريجي التكوين المهني يتم إدماجهم في سوق الشغل الوطني، مشيرا إلى أن الوكالة أبرمت عدة اتفاقيات دولية مع بلدان مثل فرنسا، إيطاليا، ألمانيا وكندا، ما يوفر للمتكونين فرص عمل محليا ودوليا.

وتنطلق يوم غد الأربعاء 17 سبتمبر 2025 دورة الخريف للسنة التكوينية 2025-2026، في مختلف مراكز التكوين المهني المنتشرة على كامل تراب الجمهورية.


