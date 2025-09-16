مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني: فتح اختصاصات جديدة رفّع مواطن التكوين بـ10 بالمائة مقارنة بالسنة التكوينية الماضية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65dddb5af05696.07532164_pkgjmenfhqoil.jpg width=100 align=left border=0>

أكد مدير عام الوكالة التونسية للتكوين المهني، إلياس الشريف، أنه تمّ فتح اختصاصات جديدة في الدورة التكوينية الحالية 2025-2026 ما أفضى إلى ارتفاع عدد مواطن التكوين بحوالي 10 بالمائة مقارنة بالسنة التكوينية الماضية.



وأوضح الشريف، في تسجيل فيديو نشرته الوكالة التونسية للتكوين المهني، على صفحتها الرسمية، اليوم الثلاثاء، أن الجهاز الوطني للتكوين المهني يقدم عروضا متنوعة تغطي عديد المجالات والقطاعات، مع توفير أكثر من 400 اختصاص موزعة على 136 مركز تكوين مهني.

