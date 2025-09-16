Babnet   Latest update 20:39 Tunis

صفاقس : إنخراط عدد من الجمعيات في إضراب الجوع الرمزي التضامني مع غزة في كل أنحاء العالم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c9ac893fd146.42049661_jeofigqklnmhp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 19:28 قراءة: 1 د, 19 ث
      
إنخرط اليوم الثلاثاء، وسط مدينة صفاقس، عدد من الجمعيات، في إضراب الجوع الرمزي التضامني الذي دعت إليه شبكة "كلنا غزة ... كلنا فلسطين" في كل أنحاء العالم، للمساهمة في مقاومة سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الكيان الصهيوني على سكان غزة.
وأفاد منسق إضراب الجوع التضامني الرمزي في صفاقس، سمير إدريس، في تصريح لصحفية (وات)، أن الهدف من تنظيم هذا الإضراب التضامني الرمزي، تزامنا مع ذكرى مجزرة "صبرا وشتيلا"، هو دعم صمود شعب غزة، والحاضنة الشعبية للمقاومة، رفضا للسياسة الصهيونية الأمريكية، المتمثلة في التنكيل، والتقتيل، والإجرام، والإبادة الجماعية، والحرق، والتهجير، وإخراج الفلسطينيين من غزة.
وأضاف  أن "صفاقس اليوم التي تعد من بين 100 مدينة في العالم، و6 أو 7، ولايات في الجمهورية التونسية، التي إنخرطت في إضراب الجوع التضامني الرمزي، لمقاومة سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الكيان الصهيوني على سكان  غزة، من باب المساندة والتضامن مع أهالي غزة وبالنظر لأهمية القضية الفلسطينية بالنسبة للتونسيين الذين يعتبرونها قضيتهم الخاصة.

وفي سياق متصل، توجه منسق إضراب الجوع الرمزي التضامني في صفاقس، بالتحية والتقدير للمشاركين في أسطول الصمود ، الذين خاضوا غمار البحر، وخاطروا بأرواحهم،في سبيل تبيلغ الرسالة وفك الحصار على غزة،

من جهتهم أكد عدد من المشاركين في إضراب الجوع التضامني الرمزي مع أهالي غزة لما يعيشونه من سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضدهم، في تصريحات متطابقة ل(وات)، أن "هذه الحراك التضامني العالمي يعد من أبسط ما يمكن تقديمه لأهالي غزة كمساندة لهم، ولتبليغهم أن أحرار العالم معهم ".
يذكر أن الجمعيات المشاركة في إضراب الجوع الرمزي التضامني مساندة لأهالي غزة، هي : فرع صفاقس للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وفرع صفاقس للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، وفرع صفاقس للرابطة التونسية للتسامح، وفرع صفاقس لجمعية تونس من أجل القدس وفلسطين، وجمعية مواطنات. 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314956


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 73
Babnet
Babnet33°
26° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
30°-24
31°-23
32°-24
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    