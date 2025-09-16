مستقبل قابس يعزز صفوفه بالظهير الايسر ياسين الميزوني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c99dcc5454c5.36737668_gepoqiknlhfmj.jpg width=100 align=left border=0>

تعاقد مستقبل قابس اليوم الثلاثاء مع الظهير الايسر ياسين الميزوني قادما من الملعب التونسي وفق ما افاد به وكالة تونس افريقيا للانباء مدرب الفريق طارق جراية.

وسبق للميزوني (24 عاما) ان لعب ايضا خلال مسيرته الرياضية لفائدة شبيبة العمران ونادي حمام الانف.

وياتي التعاقد مع الميزوني في اطار سعي فريق "الجليزة" الى اثراء رصيده البشري ومنح اكثر صلابة لخط دفاع الذي قبل 5 اهداف في الجولات الخمس الاولى من سباق بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

