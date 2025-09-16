Babnet   Latest update 19:10 Tunis

المؤسسات الألمانية لا تزال تثق بإمكانات تونس رغم العوائق الإدارية (استطلاع)

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c993fc7f59d5.43604057_mnqflkphgeijo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 17:43 قراءة: 1 د, 23 ث
      
على الرغم من السياق الاقتصادي العالمي غير المستقر والعقبات الإدارية المتواصلة، لا تزال الشركات الألمانية الناشطة في تونس واثقة من الإمكانات، المتاحة بالبلاد، ذلك ما أظهره المسح السنوي، الذّي تمّ تقديم نتائجه، الثلاثاء، من قبل غرفة الصناعة والتجارة التونسية الألمانية.

وطبقا لهذه النتائج، تخطط 73 بالمائة من المؤسسات، التّي شملها الاستطلاع، للحفاظ على استثماراتها أو الزيادة فيها، بين سنتي 2025 و2026، في ما تتوقع 84 بالمائة من هذه المؤسسات، نمو نشاطها.



وبدت هذه الثقة مرفوقة بقدر من التفاؤل بشأن تطور الوضع الاقتصادي في تونس. وتوقعت 69 بالمائة من المؤسسات استقرارا أو تحسنا في الوضع الاقتصادي في عام 2026، على الرغم من تراجع هذه النسبة مقارنة بسنة 2024، إذ أبدت 80 بالمائة من المؤسسات المستجوبة، حينها، ثقتها.

وأبرز المستثمرون الألمان العديد من المزايا الرئيسية، التي تعزز تونس كوجهة للاستثمار، بما في ذلك قربها الجغرافي من أوروبا، مما يسهل التبادل التجاري. ويعد توفر الموارد البشرية المؤهلة وذات القدرة التنافسية، لا سيما في القطاعين الصناعي والتكنولوجي، وجانب الجودة/السعر من عوامل الإنتاج، وأيضا، من بين المزايا، التّي تتوفر عليها تونس.

وأشارت نتائج المسح إلى تراجع هذه الثقة بسبب الحواجز الإدارية، التّي تشهد تزايدا ملحوظا.

وأبرزت الوثيقة ذاتها أنّ 75 بالمائة من الشركات، التّي شملها الاستطلاع، تواجه صعوبات تتعلّق بالإدارة أو بخدمات الديوانة أو البنك المركزي، مقابل 45 بالمائة في 2024. وتطرح المسائل المتعلّقة بمجلّة الصرف، خصوصا، إشكاليات هامّة.

من جهة أخرى، تبقى المؤسسات الألمانية على استعداد للاستثمار وتعزيز وجودها في تونس، لكنها تدعو السلطات إلى التحرك بسرعة لرفع العوائق الإدارية، التي تحول دون استفادة المستثمرين الكاملة من المزايا والفرص، التي توفرها البلاد.

وخلصت الوثيقة إلى أن تونس، من خلال تسهيل بيئة الأعمال، لن تتمكن، فقط، من جذب المزيد من الاستثمارات، بل ستدفع نحو مزيد خلق فرص الشغل ونقل المهارات.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314947


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 51
Babnet
Babnet33°
29° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
30°-24
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 19:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    