المهاجم حسني قزمي يتعاقد مع مستقبل قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c99029be6de3.27907391_poihgjlefkqnm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 17:27
      
عزز المستقبل الرياضي بقابس صفوفه بالمهاجم حسني قزمير، حسب ما افاد مدرب الفريق طارق جراية وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء.
وكان قزمير الذي خاض خلال الموسم الفارط تجربة مع اتحاد تطاوين قد تعاقد خلال فترة الانتقالات الصيفية مع الملعب التونسي الذي خاض بقميصه عددا من المباريات ضمن الموسم الجاري للرابطة المحترفة الاولى، قبل فك الارتباط خلال الايام الفارطة.
وسيتحول فريق "الجليزة" الى ملعب بئر بورقبة لمواجهة النادي البنزرتي غدا الاربعاء انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.


