Babnet   Latest update 21:33 Tunis

سليانة: تخصيص 5600 مساعدة مدرسية لفائدة أبناء العائلات المعوزة والمحدودة الدخل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 21:28 قراءة: 0 د, 36 ث
      
خصصت اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي بسليانة 5600 مساعدة مدرسية بقيمة اعتمادات جملية قدرت ب300 ألف دينار، لفائدة أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي للعودة المدرسية 2025/2026.
وبين المتصرف الجهوي للتضامن الاجتماعي بولاية سليانة رضا البحريني، في تصريح اليوم الثلاثاء لصحفية وكالة تونس افريقيا للأنباء، أنه تم الشروع في توزيع المساعدات على مستحقيها منذ أواخر الأسبوع الجاري ولا تزال العملية متواصلة لتشمل كافة المعتمديات
وأضاف أن المساعدات تتوزع الى 1400 محفظة للسنوات الأولى والثانية والثالثة ابتدائي، ومثلها للسنوات الرابعة والخامسة و السادسة ابتدائي، وايضا لسنوات التعليم الاعدادي، و 27450 كتابا مدرسيا و27330 كراسا مختلفة الاحجام و4500 قطعة ملابس و900 زوج حذاء.

يذكر أن وزير الشؤون الاجتماعية أعطى يوم السبت المنقضي إشارة انطلاق توزيع المساعدات المدرسية من ولاية سليانة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314920


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet33°
25° Babnet
الــرياح:
1.41 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
33°-22
30°-24
31°-23
32°-24
  • Avoirs en devises
    25147,7

  • (16/09)
  • Jours d'importation
    108
  •              1 € = 3,41476 DT        1$ =2,91062 DT
  • Solde Compte du Trésor   (16/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 21:33 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    