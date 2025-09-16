رئاسة الحكومة ترخص للجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأ س" جمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607ea6d592cf67.18019784_jelhnqiofpmkg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس"، اليوم الثلاثاء، عن إسناد رئاسة الحكومة ترخيصا للجمعية يخوّل لها جمع التبرعات من العموم لفائدة قرى أطفال فلسطين على امتداد 3 أشهر متتالية، وذلك إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2025، حيث ستسعى الجمعية خلال هذه الفترة إلى جمع مساعدات مالية لفائدتهم بقيمة 50 مليون دينار (قرابة 15 مليون يورو)، حسب ما جاء في بلاغ للجمعية.



ويندرج هذا الدعم ضمن حملة وطنية ودولية تحت شعار "أنقذوا أطفال فلسطين" بادرت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأس" بإطلاقها مساهمة منها في نصرة أطفال فلسطين وحماية لأطفال غزة من ويلات الحرب والتجويع والإبادة.

