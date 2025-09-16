رئاسة الحكومة ترخص للجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأ س" جمع التبرعات لفائدة قرى أطفال فلسطين
أعلنت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس و أس"، اليوم الثلاثاء، عن إسناد رئاسة الحكومة ترخيصا للجمعية يخوّل لها جمع التبرعات من العموم لفائدة قرى أطفال فلسطين على امتداد 3 أشهر متتالية، وذلك إلى غاية يوم 10 ديسمبر 2025، حيث ستسعى الجمعية خلال هذه الفترة إلى جمع مساعدات مالية لفائدتهم بقيمة 50 مليون دينار (قرابة 15 مليون يورو)، حسب ما جاء في بلاغ للجمعية.
ويندرج هذا الدعم ضمن حملة وطنية ودولية تحت شعار "أنقذوا أطفال فلسطين" بادرت الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأس" بإطلاقها مساهمة منها في نصرة أطفال فلسطين وحماية لأطفال غزة من ويلات الحرب والتجويع والإبادة.
واعتبرت الجمعية أن استجابة السلط العمومية في تونس لطلبها في جمع التبرعات لفائدة أطفال فلسطين "رسالة ثقة" في ما تقوم به هذه الجمعية من عمل اجتماعي وإنساني نبيل لفائدة الطفولة في تونس وتقديرا لدورها ورسالتها الإنسانية تجاه هذه الفئة المستضعفة على الصعيد الدولي أينما وجدت التهديدات على الطفولة.
ويمكن للراغبين في التبرع عن طريق البطاقات البنكية الولوج الى موقع الجمعية التونسية لقرى الأطفال "أس وأس" www.sosve.tn أو التبرع عبر الحساب البريدي للجمعية.
وأكدت الجمعية أن المبلغ المراد جمعه تم تحديده بناء على الاحتياجات التي ضبطتها الجمعية الفلسطينية لقرى الأطفال "أس وأس" فلسطين في مراسلة رسمية وجهتها إلى الجمعية التونسية مؤخرا، وذلك لكفالة 120 ألف طفل فاقد للسند بقرى الأطفال "أس وأس" فلسطين.
