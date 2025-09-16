تراجع حالات الزواج في تونس بحوالي 10 بالمائة خلال سنة 2024

كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الديمغرافية خلال سنة 2024، أبرزها انخفاض حالات الزواج بحوالي 10 بالمائة مقارنة بسنة 2023.



* بلغ عدد حالات الزواج سنة 2024 حواليمقابلسنة 2023، أي بتراجع يفوق* تراجع عدد الولادات إلىسنة 2024، مقابلفي 2023، أي بانخفاض يقاربفي ظرف عام واحد.* بلغ معدل الخصوبة وفق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 حوالي، وهو أقل بكثير من معدل الإحلال السكاني ().* انخفض معدل النمو الديمغرافي السنوي إلىخلال الفترة 2014 – 2024، وهو الأضعف منذ الاستقلال.تشير هذه المؤشرات إلى، مع تراجع قاعدة الهرم السكاني من فئة الأطفال والشباب وارتفاع نسبة كبار السن، بما يطرح تحديات مستقبلية على سوق الشغل، وأنظمة الحماية الاجتماعية، والسياسات العمومية في مجالات الصحة والتعليم والرعاية.ويرى مختصون في الشأن الديمغرافي أنّ تواصل هذا المنحى التراجعي في معدلات الزواج والولادات والخصوبة قد يؤدي إلى، وهو ما يستوجب اعتمادتوازن بين الفئات العمرية وتضمن استدامة المنظومات الاقتصادية والاجتماعية.