تراجع حالات الزواج في تونس بحوالي 10 بالمائة خلال سنة 2024
كشف المعهد الوطني للإحصاء عن تراجع ملحوظ في عدد من المؤشرات الديمغرافية خلال سنة 2024، أبرزها انخفاض حالات الزواج بحوالي 10 بالمائة مقارنة بسنة 2023.
مؤشرات أساسية
* بلغ عدد حالات الزواج سنة 2024 حوالي 70.942 حالة مقابل 78.115 حالة سنة 2023، أي بتراجع يفوق 8 آلاف حالة.
* تراجع عدد الولادات إلى 133.322 ولادة سنة 2024، مقابل 147.242 ولادة في 2023، أي بانخفاض يقارب 10 بالمائة في ظرف عام واحد.
* بلغ معدل الخصوبة وفق التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 حوالي 1.7 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من معدل الإحلال السكاني (2.1 طفل لكل امرأة).
* انخفض معدل النمو الديمغرافي السنوي إلى 0.87 بالمائة خلال الفترة 2014 – 2024، وهو الأضعف منذ الاستقلال.
