توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة السوق المالية وسلطة رقابة التمويل الصغير

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/cmf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 19:10
      
تمّ أمس، الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون وتبادل معلومات بين هيئة السوق المالية وسلطة رقابة التمويل الصغير، وفق ما أعلنت عنه الهيئة، الثلاثاء.

وتكرّس الاتفاقية التزام الهيئتين بحماية ودعم حقوق المستثمرين وحرفاء المؤسسات الخاضعة للرقابة مع ضمان الامتثال للتشاريع الجاري بها العمل، وخاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.



كما تهدف إلى وضع إطار عملي للتعاون بين الهيئتين في مجالات الرقابة والإشراف، بما يشمل بالخصوص تبادل المعلومات والمعطيات اللازمة لأداء المهام الرقابية، وإنجاز عمليّات رقابة مشتركة، وتنظيم برامج مشتركة للتكوين، وتبادل الخبرات الفنية، فضلا عن التشاور حول النصوص القانونية والترتيبية ذات الصلة وتطبيق المعايير الدولية المعتمدة.

ويأتي توقيع الاتفاقية في سياق حرص الهيئتين على تطوير التعاون المؤسساتي وتعزيز متانة القطاع المالي، بما يساهم في دعم الاستقرار وتحقيق حماية أفضل للمستثمرين بالسوق المالية والمنتفعين بخدمات التمويل الصغير والتمويل التشاركي.

وتولى التوقيع على هذه الاتفاقية كل من رئيس مجلس هيئة السوق المالية المفوض، حاتم السميري، والمدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير، محمود المنتصر منصور.


