توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة السوق المالية وسلطة رقابة التمويل الصغير

تمّ أمس، الإثنين، توقيع اتفاقية تعاون وتبادل معلومات بين هيئة السوق المالية وسلطة رقابة التمويل الصغير، وفق ما أعلنت عنه الهيئة، الثلاثاء.



وتكرّس الاتفاقية التزام الهيئتين بحماية ودعم حقوق المستثمرين وحرفاء المؤسسات الخاضعة للرقابة مع ضمان الامتثال للتشاريع الجاري بها العمل، وخاصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.

