اتفاقية شراكة بين البنك الوطني الفلاحي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لتنفيذ برامج اجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة والهشة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5fb7b4d28a6670.23408452_kpnflghjqimoe.jpg width=100 align=left border=0>

أمضى، البنك الوطني الفلاحي (عمومي)، ممثل في مديره العام، أحمد بن مولاهم، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، ممثلة في رئيستها، نعيمة الجلاصي، اتفاقية شراكة بين الطرفين، بمقر البنك.



وتندرج هذه الاتفاقية التي تم امضاؤها، أمس الاثنين، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبنك الوطني الفلاحي، على موقع 'فايسبوك' في اطار استراتيجية، البنك الوطني الفلاحي، للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية ودوره الوطني والاجتماعي في دعم المجتمع والاسهام في التنمية المستدامة.

