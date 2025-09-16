اتفاقية شراكة بين البنك الوطني الفلاحي والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لتنفيذ برامج اجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة والهشة
أمضى، البنك الوطني الفلاحي (عمومي)، ممثل في مديره العام، أحمد بن مولاهم، والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، ممثلة في رئيستها، نعيمة الجلاصي، اتفاقية شراكة بين الطرفين، بمقر البنك.
وتندرج هذه الاتفاقية التي تم امضاؤها، أمس الاثنين، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبنك الوطني الفلاحي، على موقع 'فايسبوك' في اطار استراتيجية، البنك الوطني الفلاحي، للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية ودوره الوطني والاجتماعي في دعم المجتمع والاسهام في التنمية المستدامة.
وتندرج هذه الاتفاقية التي تم امضاؤها، أمس الاثنين، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للبنك الوطني الفلاحي، على موقع 'فايسبوك' في اطار استراتيجية، البنك الوطني الفلاحي، للمسؤولية الاجتماعية والمجتمعية ودوره الوطني والاجتماعي في دعم المجتمع والاسهام في التنمية المستدامة.
وتهدف اتفاقية الشراكة الى تكريس ثقافة التضامن والتكافل الاجتماعي وارساء تعاون شامل بين الطرفين لتنفيذ برامج ومبادرات اجتماعية لفائدة الفئات الضعيفة والهشة في مختلف المجالات مثل التعليم والصحة والادماج الاجتماعي.
يذكر، أنه تم في تونس ادخال المسؤولية الاجتماعية للشركات صراحة في النظام القانوني للبلاد بموجب القانون رقم 35 لسنة 2018 المؤرخ في 11 جوان 2018، والذي جعلها ملزمة للشركات والمؤسسات الأخرى.
والمسؤولية الاجتماعية للشركات هي مفهوم تدمج فيه الشركات الاهتمامات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية في أنشطتها وفي تفاعلها مع المتدخلين على أساس طوعي.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314929