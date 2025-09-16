Babnet   Latest update 12:40 Tunis

بطولة العالم للمصارعة: شهرزاد العياشي تنهزم في الدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c94bbfdf1468.94903592_hgjoqfipkmlen.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 12:32
      
انهزمت التونسية شهرزاد العياشي اليوم الثلاثاء امام الايطالية ايمانويلا لويزي بنتيجة 0-6 خلال الدور الاول ضمن فعاليات بطولة العالم للمصارعة أكابر التي تقام من 13 الى 21 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكرواتية زغرب.
وبهذه النتيجة تنتظر شهرزاد العياشي (وزن اقل من 50 كلغ) امكانية الصعود الى مباريات التدراك من اجل المراهنة على الميدالية البرونزية في حال وصول المصارعة الايطالية الى الدور النهائي.
وكان خير الدين بن تليلي انهزم خلال البطولة ذاتها في الدور ثمن النهائي لمسابقة 70 كلغ مصارعة حرة في هذه البطولة امام المكسيكي اوستين كلي غوميز بنتيجة 0-10، اثر فوزه في الدور الأول على الكوري يونغسوك جونغ 14-4.


الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:46
12:21
06:02
04:35
