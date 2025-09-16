بطولة العالم للمصارعة: شهرزاد العياشي تنهزم في الدور الاول

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c94bbfdf1468.94903592_hgjoqfipkmlen.jpg width=100 align=left border=0>

انهزمت التونسية شهرزاد العياشي اليوم الثلاثاء امام الايطالية ايمانويلا لويزي بنتيجة 0-6 خلال الدور الاول ضمن فعاليات بطولة العالم للمصارعة أكابر التي تقام من 13 الى 21 سبتمبر الجاري بالعاصمة الكرواتية زغرب.

وبهذه النتيجة تنتظر شهرزاد العياشي (وزن اقل من 50 كلغ) امكانية الصعود الى مباريات التدراك من اجل المراهنة على الميدالية البرونزية في حال وصول المصارعة الايطالية الى الدور النهائي.

وكان خير الدين بن تليلي انهزم خلال البطولة ذاتها في الدور ثمن النهائي لمسابقة 70 كلغ مصارعة حرة في هذه البطولة امام المكسيكي اوستين كلي غوميز بنتيجة 0-10، اثر فوزه في الدور الأول على الكوري يونغسوك جونغ 14-4.