Babnet   Latest update 14:15 Tunis

دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 14:15 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تاهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي (المصنف 175 عالميا) الى الدور الثاني لدورة سانت تروبي للتحدي ذات 125 نقطة التي تقام من 15  الى  21 سبتمبر الجاري بانتصاره على  الفرنسي اوغو بلانشي (المصنف 147عالميا) بنتيجة 2-0 (6-3 و6-3).
وسيلاقي الشرقي في ثمن النهائي المكسيكي رودريغو باشيكو مينديز (المصنف 212 ) الذي فاز اليوم على الفرنسي ايتيان دوني (المصنف 477) بنتيجة 2-1 (3-6 و 6-3 و6-2).
جدير بالتذكير ان معز الشرقي، الذي شارك مع المنتخب التونسي في مسابقة كأس ديفيس يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314933


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 27
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
30°-24
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:15 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    