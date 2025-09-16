دورة سانت تروبي للتحدي للتنس: معز الشرقي يتاهل الى الدور الثاني

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67968dbf2f7511.62279919_mjqognlfikpeh.jpg width=100 align=left border=0>

تاهل لاعب التنس التونسي معز الشرقي (المصنف 175 عالميا) الى الدور الثاني لدورة سانت تروبي للتحدي ذات 125 نقطة التي تقام من 15 الى 21 سبتمبر الجاري بانتصاره على الفرنسي اوغو بلانشي (المصنف 147عالميا) بنتيجة 2-0 (6-3 و6-3).

وسيلاقي الشرقي في ثمن النهائي المكسيكي رودريغو باشيكو مينديز (المصنف 212 ) الذي فاز اليوم على الفرنسي ايتيان دوني (المصنف 477) بنتيجة 2-1 (3-6 و 6-3 و6-2).

جدير بالتذكير ان معز الشرقي، الذي شارك مع المنتخب التونسي في مسابقة كأس ديفيس يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، توّج خلال السنة الجارية ببطولة التحدي هيرسونيسوس باليونان وبطولة التحدي بورتو بالبرتغال بالاضافة الى دورة المستقبل الدولية بالمنستير.