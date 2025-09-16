Babnet   Latest update 16:02 Tunis

يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d84a9c494c40.38792640_omheqpngikjfl.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 15:25 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تنظم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري، يوما وطنيا لتقييم موسم الحبوب 2025/2024 والتحضير لموسم 2026/2025 وذلك بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس العاصمة .

وتهدف هذه التظاهرة الى استعراض النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي المنقضي خصوصا على مستوى المردودية والاشكاليات الفنية حسب الجهات وتقييم الجوانب اللوجستية المرتبطة بالتجميع والتخزين فضلا عن تقديم الوزارة والهياكل المختصة للموسم المقبل بما في ذلك توفير البذور الممتازة والاسمدة وآليات التمويل.



يشار، الى أنه حسب بيانات الديوان الوطني للحبوب، فقد بلغت كمية الحبوب المجمعة الى غاية 4 أوت المنقضي 11.823 مليون قنطار، فيما بلغ سير عملية اجلاء الحبوب المجمعة المخصصة للاستهلاك 11.115 مليون قنطار أي ما يمثل 96 بالمائة من اجمالي الكميات المجمعة .


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314927


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Track Flotilla Sumud
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:45
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 29
Babnet
Babnet33°
33° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
30°-24
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:02 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    