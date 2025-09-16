يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024
تنظم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري، يوما وطنيا لتقييم موسم الحبوب 2025/2024 والتحضير لموسم 2026/2025 وذلك بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس العاصمة .
وتهدف هذه التظاهرة الى استعراض النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي المنقضي خصوصا على مستوى المردودية والاشكاليات الفنية حسب الجهات وتقييم الجوانب اللوجستية المرتبطة بالتجميع والتخزين فضلا عن تقديم الوزارة والهياكل المختصة للموسم المقبل بما في ذلك توفير البذور الممتازة والاسمدة وآليات التمويل.
وتهدف هذه التظاهرة الى استعراض النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي المنقضي خصوصا على مستوى المردودية والاشكاليات الفنية حسب الجهات وتقييم الجوانب اللوجستية المرتبطة بالتجميع والتخزين فضلا عن تقديم الوزارة والهياكل المختصة للموسم المقبل بما في ذلك توفير البذور الممتازة والاسمدة وآليات التمويل.
يشار، الى أنه حسب بيانات الديوان الوطني للحبوب، فقد بلغت كمية الحبوب المجمعة الى غاية 4 أوت المنقضي 11.823 مليون قنطار، فيما بلغ سير عملية اجلاء الحبوب المجمعة المخصصة للاستهلاك 11.115 مليون قنطار أي ما يمثل 96 بالمائة من اجمالي الكميات المجمعة .
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314927