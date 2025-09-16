يوم وطني الخميس 18 سبتمبر الجاري لتقييم موسم الحبوب 2025/2024

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67d84a9c494c40.38792640_omheqpngikjfl.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، يوم الخميس 18 سبتمبر الجاري، يوما وطنيا لتقييم موسم الحبوب 2025/2024 والتحضير لموسم 2026/2025 وذلك بمقر المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس العاصمة .



وتهدف هذه التظاهرة الى استعراض النتائج المسجلة خلال الموسم الفلاحي المنقضي خصوصا على مستوى المردودية والاشكاليات الفنية حسب الجهات وتقييم الجوانب اللوجستية المرتبطة بالتجميع والتخزين فضلا عن تقديم الوزارة والهياكل المختصة للموسم المقبل بما في ذلك توفير البذور الممتازة والاسمدة وآليات التمويل.

