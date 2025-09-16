اتحاد بوسالم يتعاقد مع اللاعب حازم كانون
أعلن اتحاد بوسالم اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب حازم كانون.
ويشغل حازم كانون، صاحب الـ 25 عاما، خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب لفائدة نجم المتلوي والملعب القابسي ومكارم المهدية كما خاض تجربة احترافية في ألمانيا مع فريق آس في نوهوف.
يذكر أنّ اتحاد بوسالم سيستقبل في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اتحاد تطاوين يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر ضمن منافسات المجموعة الأولى.
