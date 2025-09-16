Babnet   Latest update 12:40 Tunis

اتحاد بوسالم يتعاقد مع اللاعب حازم كانون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c948a21a70f3.90821587_pqmoijhekfngl.jpg width=100 align=left border=0>
Credits Stade 2
Bookmark article    Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 12:21 قراءة: 0 د, 21 ث
      
أعلن اتحاد بوسالم اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب حازم كانون.
ويشغل حازم كانون، صاحب الـ 25 عاما، خطة متوسط ميدان وسبق له اللعب لفائدة نجم المتلوي والملعب القابسي ومكارم المهدية كما خاض تجربة احترافية في ألمانيا مع فريق آس في نوهوف.
يذكر أنّ اتحاد بوسالم سيستقبل في الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم اتحاد تطاوين يوم السبت المقبل انطلاقا من الساعة الثالثة ونصف بعد الظهر ضمن منافسات المجموعة الأولى.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314926


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 | 24 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:54
18:27
15:46
12:21
06:02
04:35
الرطــوبة:
% 40
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
32°-24
30°-23
30°-23
31°-24
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1436,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    