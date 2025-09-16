Babnet   Latest update 12:40 Tunis

الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب الجزائري سامي بوعلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c94820ce9654.32478387_ipoqjnhklgfem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025
      
أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب الجزائري سامي بوعلي لمدة ثلاثة مواسم.
ويشغل سامي بوعلي، صاحب الـ 21 خطة، مهاجم جناح أيمن وسبق له اللعب في صفوف اتحاد العاصمة الجزائري.
يذكر أنّ الاتحاد المنستيري يحتل المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 7 نقاط وذلك بعد مضي 5 جولات.

ويلاقي الاتحاد المنستيري غدا الاربعاء الترجي الجرجيسي خارج ميدانه وذلك انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.


