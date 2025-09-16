الاتحاد المنستيري يتعاقد مع اللاعب الجزائري سامي بوعلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c94820ce9654.32478387_ipoqjnhklgfem.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد المنستيري اليوم الثلاثاء التعاقد مع اللاعب الجزائري سامي بوعلي لمدة ثلاثة مواسم.

ويشغل سامي بوعلي، صاحب الـ 21 خطة، مهاجم جناح أيمن وسبق له اللعب في صفوف اتحاد العاصمة الجزائري.

يذكر أنّ الاتحاد المنستيري يحتل المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم برصيد 7 نقاط وذلك بعد مضي 5 جولات.





ويلاقي الاتحاد المنستيري غدا الاربعاء الترجي الجرجيسي خارج ميدانه وذلك انطلاقا من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.