امضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة واللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c93c0d44bd09.92299489_ofjlengqkmiph.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mardi 16 Septembre 2025 - 11:28
      
أمضت، الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، ممثلة في رئيسها، أحمد بالطيب، واللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في نائب رئيسها، محمد بن هشام الهباش، مؤخرا، مذكرة تعاون بين الطرفين.

وبحسب بلاغ صادر عن الجامعة يأتي هذا التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة العربية السعودية وتعزيز التعاون في مجال العمرة والزيارة.



وتهدف المذكرة الى تطوير وتحسين خدمات العمرة والزيارة وتسهيل الإجراءات أمام المعتمرين والزوار الى جانب تعزيز الشراكة بين الشركات والمؤسسات التونسية والسعودية.

وبينت الجامعة أن توقيع مذكرة التفاهم تمثل لبنة جديدة نحو تعاون استراتيجي يخدم وكالات الأسفار والشركات السياحية والمعتمرين والزوار من كلا البلدين وكذلك تطوير قطاع السياحة الدينية بما يعزز الروابط الأخوية بين تونس والسعودية.

وانتظمت، الجمعة 12 سبتمبر 2025، بقصر المؤتمرات بالعاصمة الدورة الرابعة للصالون الدولي للسياحة والعمرة بمشاركة عدد من وكالات الأسفار بهدف تطوير السياحة الدينية والثقافية والترويج للمنتجات السياحية التونسية.


