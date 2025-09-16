امضاء مذكرة تفاهم بين الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة واللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c93c0d44bd09.92299489_ofjlengqkmiph.jpg width=100 align=left border=0>

أمضت، الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، ممثلة في رئيسها، أحمد بالطيب، واللجنة الوطنية للعمرة والزيارة بالمملكة العربية السعودية، ممثلة في نائب رئيسها، محمد بن هشام الهباش، مؤخرا، مذكرة تعاون بين الطرفين.



وبحسب بلاغ صادر عن الجامعة يأتي هذا التوقيع على مذكرة التفاهم في إطار دعم العلاقات الثنائية بين تونس والمملكة العربية السعودية وتعزيز التعاون في مجال العمرة والزيارة.

