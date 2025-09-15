توننداكس يدرك مستوى 12 الف و 154 نقطة مع إغلاق حصة الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين، عند الإغلاق، بنسبة 70ر0 بالمائة مدركا مستوى 12154 نقطة في ظل تداول قرابة 2ر13 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.



وتصدر سهم نيو بودي لاين، قائمة الارتفاعات، بنسبة 8ر5 بالمائة ليقفل على سعر 550ر4 دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين - ستار- بنسبة 3ر4 بالمائة وانهى الحصة على سعر 900ر217 دينار

