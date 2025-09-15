Babnet   Latest update 18:08 Tunis

توننداكس يدرك مستوى 12 الف و 154 نقطة مع إغلاق حصة الإثنين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67742e2b0d5c32.85772922_jekmngoqhiflp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 18:00 قراءة: 0 د, 28 ث
      
ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس توننداكس، الاثنين، عند الإغلاق، بنسبة 70ر0 بالمائة مدركا مستوى 12154 نقطة في ظل تداول قرابة 2ر13 مليون دينار وفق الوسيط بالبورصة التونسية للاوراق المالية.

وتصدر سهم نيو بودي لاين، قائمة الارتفاعات، بنسبة 8ر5 بالمائة ليقفل على سعر 550ر4 دينار متبوعا بسهم الشركة التونسية للتأمين واعادة التأمين - ستار- بنسبة 3ر4 بالمائة وانهى الحصة على سعر 900ر217 دينار

وتراجع سهم الشركة  التونسية لصناعة الورق والورق المقوى بنسبة 6ر4 بالمائة الى 900ر2 دينار متبوعا بسهم البنك الفلاحي للتأمين بنسبة 6ر3 بالمائة واقفل الحصة على سعر 490ر3 دينار.

 


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314891


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 58
Babnet
Babnet32°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-24
34°-25
33°-24
30°-23
30°-23
  • Avoirs en devises
    25251,6

  • (15/09)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 3,40865 DT        1$ =2,91175 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/09)   1992,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    