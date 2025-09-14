مباراة ودية - تعادل قوافل قفصة مع هلال الرديف 2-2

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6761b0efec7f64.50278197_hqnljgepiofkm.jpg width=100 align=left border=0>

تعادل قوافل قفصة مع هلال الرديف بنتيجة 2-2 في المباراة الودية لكرة القدم التي اقيمت اليوم الاحد بالمركب الرياضي بقفصة ضمن استعدادات الفريقين للموسم الرياضي الجديد لبطولة الرابطة المحترفة الثانية المقرر انطلاقه نهاية الاسبوع القادم.

وسجل هدفي قوافل قفصة امان الله بوستة واسامة الشعباني في حين حقق هدفي هلال الرديف زهير التواتي وطه المسعودي.

وينتمي الفريقان الى المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، ويحل هلال الرديف في الجولة الافتتاحية ضيفا على نسر جلمة يوم الاحد القادم بينما يستقبل قوافل قفصة في نفس اليوم أمل بوشمة.

