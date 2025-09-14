Babnet   Latest update 17:25 Tunis

ركلة جزاء متأخرة من صلاح تمنح ليفربول فوزا صعبا في بيرنلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6e72392bb76.86138690_njpfkgehiqmol.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Dimanche 14 Septembre 2025 - 16:39
      
ضمن ليفربول الحفاظ على بدايته المثالية في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مضيفه بيرنلي اليوم الأحد، بعد ركلة جزاء أحرزها محمد صلاح في الوقت بدل الضائع.
ومع إجبار ألكسندر إيساك صاحب الرقم القياسي في التعاقدات البريطانية، على الانتظار حتى ظهوره الأول في تشكيلة الفريق بعد استبعاده من الرحلة إلى بيرنلي، عانى بطل انقلترا من أجل اختراق دفاع مضيفه العنيد في الشوط الأول.
وبعد إعادة تنظيم صفوفه في الاستراحة، نجح الفريق الزائر من زيادة ضغطه في الشوط الثاني، وأطلق دومينيك سوبوسلاي تسديدة قوية تصدى لها مارتن دوبرافكا حارس مرمى بيرنلي بصعوبة.

وكان بيرنلي متمسكا بالحصول على نقطة مستحقة قبل أن تصطدم الكرة بذراع البديل التونسي حنبعل المجبري داخل منطقة الجزاء ليضع صلاح الكرة في الشباك في الدقيقة 90+5 ويفطر قلوب جماهير صاحب الأرض.

وانفرد صلاح بفضل هذا الهدف بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة الإنقليزية الممتازة بعدما رفع رصيده إلى 188 هدفا متجاوزا أندي كول.
ر-امين
 


Babnet

