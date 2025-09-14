ركلة جزاء متأخرة من صلاح تمنح ليفربول فوزا صعبا في بيرنلي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c6e72392bb76.86138690_njpfkgehiqmol.jpg width=100 align=left border=0>

ضمن ليفربول الحفاظ على بدايته المثالية في البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم بفوز صعب 1-صفر على مضيفه بيرنلي اليوم الأحد، بعد ركلة جزاء أحرزها محمد صلاح في الوقت بدل الضائع.

ومع إجبار ألكسندر إيساك صاحب الرقم القياسي في التعاقدات البريطانية، على الانتظار حتى ظهوره الأول في تشكيلة الفريق بعد استبعاده من الرحلة إلى بيرنلي، عانى بطل انقلترا من أجل اختراق دفاع مضيفه العنيد في الشوط الأول.

وبعد إعادة تنظيم صفوفه في الاستراحة، نجح الفريق الزائر من زيادة ضغطه في الشوط الثاني، وأطلق دومينيك سوبوسلاي تسديدة قوية تصدى لها مارتن دوبرافكا حارس مرمى بيرنلي بصعوبة.

